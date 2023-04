Condividi subito la notizia

Continuano gli incontri del sindaco e presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, con i rappresentanti delle associazioni di categoria del territorio ionico.

Nella giornata di ieri oggetto di discussione sono state le difficoltà che stanno attraversando gli operatori del commercio sulle aree pubbliche. Ad aver illustrato i problemi che attanagliano il comparto sono stati i vertici di ANVA Confesercenti del capoluogo che, nel ribadire l’esigenza di pensare ad un nuovo Piano Commerciale di settore (l’ultimo risale al 2005), hanno auspicato che gli spazi riservati ai mercati cittadini possano essere preservati ed ulteriormente valorizzati a vantaggio non solo di chi svolge la propria attività, ma anche a favore dei consumatori.

Preso atto della situazione illustrata dai rappresentanti dell’Associazione, il sindaco e presidente dell’Ente provinciale ha confermato ai suoi interlocutori l’attenzione verso un settore del commercio che rappresenta una parte vitale e dinamica dell’economia cittadina.

“La nostra Amministrazione – ha dichiarato Melucci- nutre grande considerazione nei confronti degli esercenti che operano nei mercati ed è per questo che si è sempre mostrata pronta ad ascoltare le loro esigenze. Ad esempio, per quanto riguarda gli interventi previsti nella zona del mercato del rione Tamburi, nell’evidenziare che si tratta di opere tanto importanti quanto necessarie, desidero comunicare che stiamo lavorando per fare in modo di ridurre al minimo ogni tipo di disagio. Come ho già avuto modo di sostenere in altre circostanze, le attività commerciali svolte nelle aree pubbliche vanno tutelate non solo perché offrono un valido contributo in termini di sviluppo territoriale, ma anche perché i mercati che le ospitano rappresentano per una comunità luoghi di vera e propria aggregazione.”

Taranto 12 Aprile 2023

