Saranno consegnati alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e negli asili nido comunali 408 sanificatori d’aria di ultima generazione. I dispositivi sono stati acquisitati grazie al riutilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2021 per l’adeguamento delle aule per l’emergenza covid, circa 600mila euro, che la giunta ha deciso di destinare in parte all’attrezzatura finalizzata alla sanificazione dell’aria con una apposita variazione di bilancio.

I dispositivi sono adatti alla eliminazione di agenti patogeni virus, SARS CoV 2, batteri, funghi, muffe, sostanze organiche volatili, ossidi di azoto, odori, PM2,5 e PM10 (materiale particolato) presenti nell’aria. Si tratta di dispositivi ad altissima efficienza energetica, facilmente trasportabili e non necessitano di installazione fissa, sono adatti alla sanificazione degli ambienti scolastici densamente popolati.

Il settore Lavori Pubblici, di concerto con i dirigenti scolastici, consegnerà i dispositivi presso tutte le sedi, centrali e succursali, di Cesare Battisti, De Amicis, Dante Alighieri, Sigismondo Castromediano, Cpia, Ammirato Falcone, Livio Tempesta, Stomeo Zimbalo, Galateo, Ascanio Grandi, Quinto Ennio, Topolino e agli asili nido comunali Nicholas Green, Piccolo Principe, il Cerbiatto, Ilaria Alpi, Angeli di Beslan.

“L’esperienza della pandemia ci ha insegnato quanto alcune attenzioni quotidiane possano fare la differenza per prevenire la diffusione di malattie e infezioni, dalle più gravi alle più banali, garantire aria pulita negli ambienti chiusi nei quali si trascorrono lunghe ore di lavoro o di studio è una di queste – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – Per sentirsi più sicuri non sarà più necessario aprire le finestre durante le lezioni, anche d’inverno con le basse temperature, come è avvenuto finora. I sanificatori consentiranno agli alunni, ai docenti e al personale scolastico un’aria pulita e libera da agenti patogeni, sostanze organiche volatili e particolato. E alle famiglie maggiore tranquillità. Anche se l’emergenza è alle nostre spalle, abbiamo il dovere di conservarne gli insegnamenti e rendere ordinarie le misure di prevenzione delle quali abbiamo compreso l’importanza. Ringrazio il settore Lavori Pubblici e i dirigenti scolastici per il lavoro che porterà all’introduzione di questa importante innovazione nella vita quotidiana delle comunità scolastiche della città”.

“La pandemia ci ha messo di fronte a nuove esigenze e consapevolezze, come quella che attiene ai necessari e frequenti ricambi d’aria negli ambienti chiusi – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Nuzzaci – con la fornitura di dispositivi mobili di sanificazione, ad alta efficienza e tecnologia raggiungiamo l’obiettivo di garantire sicurezza e salubrità negli ambienti scolastici di competenza comunale, a beneficio dei nostri bambini e del personale scolastico. Un ringraziamento agli uffici che hanno curato la gara e la fornitura del materiale e ora, insieme alle scuole, procederanno alla consegna e all’attivazione dei dispositivi”.

