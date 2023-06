Condividi subito la notizia

Il Partito Democratico di Matera aderisce alla manifestazione “Teniamo unito il Paese: autonomia differenziata? No, grazie!”, in programma venerdì 23 Giugno, a partire dalle ore 16.00 nella città dei Sassi.

Gli esponenti Dem materani faranno parte del corteo per le vie cittadine perché crediamo che il DDL Calderoli metta fortemente a rischio la capacità competitiva, lo sviluppo socio-economico equilibrato della penisola e penalizzi in particolare le regioni del Mezzogiorno, come il territorio lucano. Infatti sono concreti i rischi in merito all’aumento delle disuguaglianze sociali e territoriali del Paese, ma soprattutto i problemi, a svantaggio dei cittadini e delle cittadine di Basilicata, relativi ai servizi pubblici essenziali nei settori della sanità, trasporti, istruzione, energia e tutela dell’ambiente. Dunque il Partito Democratico si batterà in ogni sede opportuna perché non potrà mai accettare una possibilità così catastrofica per le sorti della propria comunità.Matera, 19 Giugno 2023

