Si terrà domani, 20 giugno, a partire dalle ore 9 presso la sede della Camera di commercio di Basilicata a Matera, una giornata di aggiornamento e studio riservata agli ufficiali di Stato civile sul tema: “Come cambia lo Stato Civile: correzione e rettificazione, formazione degli atti. Come fare in pratica e cosa evitare”. L’iniziativa, è stata organizzata dall’Anusca (Associazione nazionale ufficiali di Stato civile e anagrafe), in collaborazione con il Comune di Matera e la Prefettura. E’ finalizzata all’aggiornamento e alla formazione degli operatori del settore, in funzione del continuo evolversi del dettato normativo in materia di Stato civile, e alle nuove competenze e responsabilità attribuite agli ufficiali di Stato civile, in ultimo il decreto legislativo 149 del 10 ottobre 2022, che attribuisce loro competenze, che in precedenza erano in capo all’autorità giudiziaria. I lavori saranno aperti con un saluto del sindaco di Matera, Domenico Bennardi, e si concluderanno alle ore 13.

