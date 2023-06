Condividi subito la notizia

“Anche nella nostra regione vogliamo fare un passo avanti per il rispetto dei diritti ad una vita dignitosa, ed anche ad un fine vita dignitoso – afferma la consigliera comunale di Volt, Imma Milia Parisi -. Si tratta di un tema che merita innanzitutto una adeguata conoscenza dei casi in cui la legge consente questo tipo di trattamento: persone tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale; che siano affette da una patologia irreversibile; che tale patologia sia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili; che la decisione sia libera e consapevole. L’ ordine del giorno presentato in Consiglio comunale, sollecitata dalla Cellula Coscioni della Basilicata, è finalizzata a chiedere alla Regione di stabilire tempi e procedure certe nell’ottenere una risposta da parte del Sistema Sanitario regionale per accedere al suicidio medicalmente assistito, e quindi impedire che le persona incluse in questi parametri debbano aspettare mesi o addirittura anni”.

“Quando si tratta di diritti, specialmente se di rilevanza assoluta come quello sostenuto dalla campagna ‘Liberi Subito’ – spiega Milia Parisi – le nostre scelte politiche devono essere coerenti con le idee che affermiamo; non possono cambiare in base alla provenienza dell’ordine del giorno, che ho sottoscritto convintamente. Il mio auspicio – conclude la consigliera di Volt – è che anche dai banchi dei consiglieri che sostengono il sindaco Bennardi ci sia lo stesso atteggiamento, ad iniziare dalle iniziative per il riconoscimento dei figli di coppie omogenitoriali”.

Matera, 20 giugno 2023

Hits: 3