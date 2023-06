Condividi subito la notizia

“Incontro proficuo e dai toni distesi – ha dichiarato Marrese -. Si è parlato soprattutto di piattaforma logistica, scuola e dimensionamento scolastico”,

La piattaforma logistica in Valbasento, le problematiche relative all’edilizia scolastica e il tema del dimensionamento. Sono stati i principali temi trattati nel corso di un incontro che si è svolto nella sede della Provincia di Matera dove il presidente, Piero Marrese, ha accolto l’assessore regionale, Michele Casino.

“E’ stato un incontro dai toni improntati alla sinergia – ha spiegato Marrese -, con uno sguardo particolare su temi di estrema importanza come quello della piattaforma logistica di Ferrandina, grande scommessa della Provincia di Matera e perno della strategia connessa all’istituenda Zona Economica Speciale. All’assessore ho illustrato qual è la ratio della piattaforma in Valbasento e quali ricadute positive potrebbe avere per tutta la regione, a maggior ragione con l’arrivo della Zes.

Ho altresì fatto presente all’assessore che per l’edilizia scolastica la Provincia di Matera sta facendo tanto, pur con le note problematiche dovute alla carenza di fondi, anche attraverso un’intensa progettazione finalizzata alle candidature al PNRR. Ciò nonostante, c’è molto da fare e a Casino ho chiesto in aiuto concreto da parte della Regione Basilicata. Anche sul dimensionamento scolastico il colloquio è stato intenso e, spero proficuo.

L’assessore ha prestato grande attenzione alle problematiche esposte e mi auguro che questo incontro possa essere la base per una proficua collaborazione tra enti nell’interesse dei cittadini perché lo sviluppo della nostra terra non può prescindere dalla comunione di intenti tra istituzioni, che devono remare nella stessa direzione”.

