Condividi subito la notizia

Da domani, venerdì 10 marzo, due giorni di approfondimento su diabete gestazionale e ipotiroidismo in gravidanza per formare e aggiornare i professionisti della salute e permettere alle donne di vivere la gravidanza con consapevolezza e serenità.

Venerdì 10 e sabato 11 marzo, presso il Salina Hotel di Taranto, si terrà il convegno “Donne al centro”, dedicato a diabete gestazionale e ipotiroidismo in gravidanza. Patrocinato da Asl Taranto, Ordine degli Infermieri e OSDI, l’associazione che riunisce gli operatori sanitari di diabetologia italiani, il corso è rivolto a 80 professionisti sanitari (medici, infermieri, dietisti e ostetriche) e intende fornire formazione e aggiornamento su due tra le più comuni complicanze della gravidanza.

Saranno trattati la disfunzione tiroidea, uno dei disturbi più diffusi nelle donne in età riproduttiva, che, in caso di gravidanza, può influire sullo sviluppo del feto o causare delle complicanze ostetriche, e il diabete gestazionale, una patologia che colpisce in Italia circa 40mila gravidanze all’anno, pari al 6-7% del totale e che, se non controllata, può essere associato a una serie di complicazioni, tra cui aborto spontaneo, parto prematuro, crescita eccessiva del feto e anomalie metaboliche neonatali. Inoltre, le donne che sono affette da diabete mellito gestazionale hanno un alto rischio di sviluppare diabete di tipo 2, ipertensione cronica e malattie vascolari più avanti nel corso della vita. Sarà anche trattata la presa in carico e il trattamento delle donne con diabete di tipo 1 o di tipo 2, che intendono intraprendere una gravidanza.

“La formazione e l’aggiornamento sono fondamentali per il personale sanitario – ha affermato il Direttore Generale Gregorio Colacicco – e questo appuntamento affronta una tematica sensibile: prendere in carico una donna durante la gravidanza significa accompagnare la nascita o la crescita di una famiglia. Professionalità e giusta preparazione sono indispensabili per fornire la migliore assistenza per prevenire eventuali complicanze e aiutare le donne a vivere con consapevolezza e serenità il periodo della gravidanza.”

La responsabile scientifica del corso è la dottoressa Francesca Braione, diabetologa in servizio presso l’Ospedale di Grottaglie, diretto dalla dottoressa Annarita Desantis, e referente del centro per l’impianto dei microinfusori; in omaggio al mese di marzo, la faculty è composta interamente da donne, mediche, infermiere professionali, dietiste e ostetriche, che tratteranno i diversi aspetti di questo delicato tema.

PROGRAMMA

VENERDÌ 10 MARZO

14:00 Registrazione dei partecipanti

14:30 Saluti delle autorità

Dott. Vito Gregorio Colacicco DIRETTORE GENERALE ASL TARANTO

Dott. Sante Minerba DIRETTORE SANITARIO ASL TARANTO

Dott.ssa Maria Leone DIRETTORE DIPARTIMENTO DIREZIONI MEDICHE PP.OO. ASL TARANTO

Dott. Mauro G. Magno RESPONSABILE SSD “ENDOCRINOLOGIA”, PO SS. ANNUNZIATA TARANTO

Dott.ssa Rosalia Serra PRESIDENTE REGIONALE AMD PUGLIA, DIR. RESP. UOSVD DI ENDOCRINOLOGIA/DIABETOLOGIA CITTADELLA DELLA SALUTE LECCE

Dott. Giuseppe Russo PRESIDENTE REGIONALE OSDI PUGLIA

Dott. Pierpaolo Volpe PRESIDENTE OPI TARANTO

15:00 Presentazione del corso e obiettivi | Antonia F. Braione

Prima sessione

Moderatori: Vincenza Delmonte, Palma Dicorato, Francesca Laghezza

15:30 Medicina di genere: nuovi sviluppi | Maria Giuseppina Maluccio

15:50 D come Donna… in gravidanza | Giuseppina Castrovilli

16:10 Gravidanza e parto: ruolo dell’ostetrica | Giulia Tarantino

16:30 Discussione

17:00 Coffee break

17:30 Dolore nel parto: quale terapia? | Rosanna Amodio

17:50 Management infermieristico del dolore | Ivana Fanigliulo

18:10 Attività fisica: quale e come in gravidanza? | Gabriella Cervo

18:30 Discussione: esperienze sul campo

19:00 Chiusura prima giornata

SABATO 11 MARZO

Seconda sessione

Moderatori: Rosalia Serra, Enza Turrisi, Addolorata Miale

09:00 Ruolo del controllo tiroideo in gravidanza Elisabetta Balestra

09:20 Diabete Gestazionale: approccio terapeutico e obiettivi Francesca Palumbo

09:40 Discussione

10:00 Quale dieta in gravidanza? Clara Di Gregorio

10:20 Educazione terapeutica, tecnologia e diabete tipo 1 in gravidanza Piera Cimenes

10:40 Discussione

11:00 Coffee break

11:30 Caso clinico: Autocontrollo con FGM e diabete tipo 2 in gravidanza Vincenza Delmonte

12:00 Caso clinico: CSII e gravidanza con DM1 Antonia F. Braione

12:30 Discussione: esperienze sul campo

13:00 Fine lavori e compilazione questionario di verifica ECM

Hits: 4

Correlati