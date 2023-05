Condividi subito la notizia

“Strategie di sviluppo per la Basilicata: dalla Magna Grecia alla rigenerazione dei borghi”. È questo il titolo di incontro che si terrà domani giovedì 25 maggio 2023, presso la sala Inguscio della Regione Basilicata con inizio alle ore 10.

Nel corso dei lavori saranno analizzati gli aspetti legati alla rigenerazione dei borghi. Diversi gli interventi in programma: Roberto Tricomi, Dg della Direzione Generale Ambiente, RdA del Fondo illustrerà la strategia regionale per i borghi; Massimo Di Carlo, Direttore Business e Vice Direttore Generale di Cassa Depositi e Prestiti si occuperà dei temi legati al supporto e al monitoraggio del Piano Borghi; Anna Abate, Coordinatrice del Piano Paesaggistico, relazionerà sui piani e sui progetti per i paesaggi e i paesi; Marco Tataranno, Rup del Progetto Magna Grecia, analizzerà gli interventi previsti e gli obiettivi attesi; Luigina Tomay, Direttore della Soprintendenza, parlerà della strategia di rigenerazione territoriale; Amerigo Restucci, Professore ordinario di Storia dell’Architettura dell’Università I.U.A.V. di Venezia esperto in tema di rigenerazione urbana, spiegherà le possibili strategie future; Annalisa Percoco della Fondazione ENI Enrico Mattei discuterà degli impatti territoriali della rigenerazione.

Le conclusioni saranno tenute dall’Assessore all’Ambiente, territorio ed Energia, Cosimo Latronico.

Prenderanno parte ai lavori i Sindaci dei Comuni finanziati col Bando Borghi e il Progetto Magna Grecia, i Presidenti dei cinque Parchi, nazionali e regionali e dei CEA, CAI e FLAG.



Alle ore 10,30 è previsto un punto stampa con i giornalisti.

