Sono stati sorteggiati i tre gironi che comporranno il 28° edizione del Torneo di calcio a 5 “Maria Santissima della Bruna”. Nella sala della Parrocchia di San Giacomo, adiacente la struttura sportiva, è stata effettuata l’estrazione delle compagini che allieteranno l’estate sportiva dei materani, dando la caccia alla detentrice del Trofeo, la Cooperativa Lavoro Sociale LC Team. Proprio la squadra del presidente Giuseppe Festa aprirà la stagione estiva del Centro Sportivo Italiano affrontando nella 1° Supercoppa Maria Ss. della Bruna Trofeo “Vito Chimenti” la miglior compagine classificata nei gironi della scorsa edizione, la Boutique Kitch-Lo Stragelato martedì 23 maggio 2023 alle ore 21 sul sintetico della Parrocchia di San Giacomo. Da questa stagione, infatti, la Supercoppa precederà l’inizio della kermesse.

Prima di procedere ai sorteggi, il saluto del Presidente del Comitato Territoriale Csi di Matera, Lorenzo Calia, ai presenti e a quanti si sono voluti connettere da casa attraverso il servizio streaming offerto da The Mag e Sport On Fire sulle piattaforme social. “Questo è un torneo amatoriale che è stato istituito per dare continuità all’attività della stagione sportiva, che si conclude spesso tra aprile e maggio. Mi preme raccomandarvi massima correttezza, perché questa manifestazione è stata creata per dare spazio a tutti, da quelli molto impegnati ai meno “utilizzati” dagli allenatori durante la stagione. Deve essere un momento di divertimento per tutti. Soprattutto in questa struttura che ha una peculiarità importante, quella di attirare tantissimo pubblico presente sugli spalti e che vuole divertirsi ammirando le belle giocate di chi scende in campo. Quando fate delle azioni spettacolari, infatti, gli applausi sono tantissimi. Meno, quando ci sono problemi, episodi che cerchiamo di ridurre al minimo, è l’obiettivo che ci poniamo per questa stagione. Proprio per questo abbiamo aggiunto un trofeo fair play, che sarà molto bello e speriamo molto ambito”.

Non solo la Supercoppa, tra le novità di questa stagione. Proprio per ottenere il Trofeo Fair Play, il Centro Sportivo Italiano di Matera ha introdotto, per la prima volta in Italia, il Cartellino Bianco. “Cos’è il Cartellino Bianco? – aggiunge Cristoforo Di Cuia – Quando si gioca, durante le partite, a volte ci sono episodi particolarmente meritevoli di applausi o comunque di apprezzamenti da parte di tutti. Possono essere di tipo etico, comportamentale, di approccio di gara. Per questo noi, per la seconda volta in Europa e per la prima in Italia, introduciamo questo cartellino che comporterà, una volta dato dall’arbitro e inserito a referto, la compilazione di una vera e propria classifica, che premierà la squadra che ne conseguirà di più. Questo perché – conclude Di Cuia – nel Csi il fair play è importante tanto quanto i risultati sportivi, se non di più. Lo abbiamo dimostrato in questi 28 anni e cercheremo di sottolinearlo ed evidenziarlo ulteriormente attraverso l’introduzione di questo cartellino”.

Dopo aver ripercorso il regolamento e alcune note importanti da ricordare con il responsabile del Settore arbitrale del Csi Matera, Cosimo Ambrosecchia, è stato il momento dei veri e propri sorteggi. Le teste di serie, scelte attraverso i risultati conseguiti dalle squadre iscritte negli ultimi due anni, assieme alla Cooperativa Lavoro Sociale LC Team, sono state la Boutique Kitch-Lo Stragelato e l’Autocarrozzeria G3-Central Frutta-Mutinati. Attraverso il sorteggio delle restanti 15 squadre, si è proceduto a stilare 3 gironi da sei squadre. Al termine delle cinque giornate, le classifiche di ogni girone produrranno le qualificate alla fase finale. Le prime due classificate andranno direttamente ai quarti di finale, mentre le terze, assieme alla migliore quarta, avranno l’opportunità di giocarsi gli altri due posti disponibili tramite un “play-in”, uno scontro diretto che andrà a completare il tabellone delle fasi finali della 28° edizione del Torneo Maria Ss. Della Bruna del Centro Sportivo Italiano di Matera. Appuntamento dunque a martedì 23 maggio 2023 per la 1° Supercoppa Maria Ss. Della Bruna Trofeo “Vito Chimenti”.

