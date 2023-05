Condividi subito la notizia

di Giuseppe Coniglio

MARCONIA. Lo stato di disagio in cui versano soprattutto cittadini e aziende agricole per le inadempienze della regione è stato denunciato nel corso della recente assemblea di Marconia di Tavolo Verde. In particolare non arrivano risposte alle richieste di legittimazione dei terreni demaniali condotti da oltre un decennio da cittadini e aziende agricole per le inadempienze della regione nè viene riconosciuto ad esse il diritto di realizzare opere di miglioramento fondiario nonostante la sussistenza di requisiti di legge. “Una mostruosità giuridica -si legge in una nota-stampa ed una ingiustizia sociale che si ripete da molti lustri, le cui conseguenze su riflettono sui produttori e sull’economia. Di conseguenza il produttore è scoraggiato ad investire perché privo di titoli di garanzia. I cosiddetti arbitrari-occupatori non potranno accedere agli incentivi previsti.” Tavolo Verde chiede pertanto di garantire tempi certi per le istanze di legittimazione; istituzionalizzare una cabina di regia e una conferenza di servizi permanenti; riconoscere il diritto reale sugli investimenti realizzati e da realizzare; delimitazione da parte del comune di Pisticci di aree gravate da usi cimici di fatto posseduti e coltivate dal 1946 e definire nel contempo un piano di quotizzazione a stralci con completamento del frazionamenti delle aree suscettibili di legittimazione.

