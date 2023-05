Condividi subito la notizia

Sabato 13 maggio, nella suggestiva cornice del castello di Bernalda, si è tenuta la presentazione del libro “Giovanni Paolo II – nato dal Sole, mosso dal Vento” della scrittrice e professoressa Maria Di Tursi, nell’ambito dell’evento di beneficenza per l’Hospice di Stigliano “Il Castello veste Moda” ideato e diretto da Lara Tataranno. Ad affiancare la scrittrice vi erano l’assessore alla Cultura e alle Attività Produttive, dott.ssa Rocchelia Scarcella, e il consigliere delegato alla promozione culturale, dott.ssa Tiziana Viggiano, che ha posto all’autrice diverse domande da cui è scaturito un interessante dialogo non solo sulla straordinaria figura del papa polacco, ma anche sulla società contemporanea. Maria Di Tursi ha posto l’accento sull’importanza dell’individualità e sui rischi derivanti dall’omologazione del pensiero (temi trattati con pregnanza anche nei suoi più recenti romanzi, La Tigre e il Gabbiano e Diarium Artis). L’autrice ha inoltre parlato dei pericoli che si celano dietro la modifica dei comportamenti e del linguaggio che interessano il mondo contemporaneo, riferendosi in modo particolare alle nuove generazioni, e ha evidenziato le insidie delle dittature mascherate che vengono imposte alla nostra società. Il suo lavoro su Karol Wojtyła, da cui emerge l’uomo in tutta la sua poliedricità e in tutta la sua unicità, ci invita ancora una volta a sviluppare uno spirito critico capace di discernere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato e ci esorta a vincere l’oscurità della menzogna con la forza della Luce, della Verità. Sono stati offerti al pubblico, molto partecipe, notevoli spunti di riflessione sull’attuale situazione geopolitica. All’evento, caratterizzato da un’atmosfera affascinante, erano presenti anche i figuranti di Enotria Felix di Pisticci e della Proloco di Bernalda.

