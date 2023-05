Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

Una mattinata in TV, insieme all’attore, sceneggiatore pisticcese Massimo Previtero con il suo esilarante personaggio di “ Vincenzo il pastore lucano”. Sarà ospite di Fiorello nello spin off di “Viva Rai 2”, il seguitissimo programma in onda la mattina dalle ore 8,00 alle 8,35, dal lunedì al venerdì, dove si esibiscono talenti di diverse categorie di tutta Italia. Previtero è stato scelto per la sua ormai più che ampia notorietà, per la sua simpatia, per la sua bravura, ma, per l’occasione, anche grazie al suo noto personaggio di “Vincenzo, il pastore lucano”, attraverso il quale fa conoscere la sua terra, la Basilicata e il suo paese natio Pisticci, nel mondo. Come si ricorderà, di “Vincenzo il pastore lucano” c’è anche un film del regista Emanuele Di Leo, uscito nel 2019 in occasione della celebrazione di Matera capitale della cultura. Ma tanti sono i lavori di Massimo Previtero che ha dedicato alla sua terra, tra cui, “Caro nipote”, lo spettacolare “Pisticci e la sua festa”, raccontando i festeggiamenti in onore del Santo Patrono S.Rocco, senza dimenticare il toccante “ La notte di Santa Apollonia”, che ricorda la tragica grande frana dell’8 febbraio 1688 che causò la morte di centinaia di persone. “Eccomi qua dagli studi della Rai e dalla trasmissione di Fiorello….- il messaggio di Massimo ai pisticcesi e non – a breve mi vedrete con il mio personaggio su Rai2 in “Evviva il video box” in onda dalle ore 8,00 alle 8,35, tra le puntate che vanno dal 1° al 5 giugno, tutte le mattine dal lunedì al venerdì !!!! Un grazie per l’attenzione e un grazie particolare a chi mi ha scelto. Viva Pisticci”.

