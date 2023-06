Condividi subito la notizia

Appuntamento per il 19 giugno alle ore 20.30 nel corti della scuola

Lunedì 19 Giugno 2023, alle ore 20.30 presso il cortile esterno dell’istituto Fermi di Policoro, andrà in scena la commedia musicale “Cavalleria Rusticana”.

Si tratta di un melodramma in atto unico di Pietro Mascagni, su libretto di Giovanni Targiani Tozzetti, tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga. Per l’occasione l’opera è stata riadattata dal Maestro Gaetano Alicata come esperto del progetto Pon “Musica, arte e sport”, in collaborazione con la docente tutor Maria Pia De Biasi. La scenografia è stata curata dai docenti di Arte Nino Oriolo, Angelica Centonze e Caterina Latronico.

L’intera opera ha visto la partecipazione attiva di più di 30 studenti e il supporto musicale anche degli istituti comprensivi di Policoro e Nova Siri (Giovanni Paolo II, Lorenzo Milani e Luigi Settembrini).

Ha espresso grande soddisfazione per il lavoro il Dirigente Scolastico Giovanna Tarantino: “Il melodramma è stato adattato dal maestro Alicata Gaetano in commedia musicale in una forma interdisciplinare che coniuga l’arte della danza, del teatro, della musica, del canto e della scrittura. Sono tutte attività per le quali al Fermi si pone una cura particolare sia in ambito curriculare che extracurricolare. È davvero una sintesi lodevole di ciò che la nostra scuola offre ai ragazzi, uno spettacolo che incarna la vision e la mission della scuola caratterizzati da inclusione, innovazione, interdisciplinarietà, corresponsabilità e cittadinanza attiva con il territorio”.

Hits: 0