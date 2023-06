Un’area, tre vertici, segmenti che li uniscono: 16, 17 e 18 giugno. È l’area dei live del Medimex, è la Rotonda del Lungomare, dove ti invitiamo ad entrare, anche oggi. E sono i giorni della musica forte, suonata, degli spostamenti di massa, di persone unite dagli stessi desideri, bisogni, gioie.

Fortunati quelli che hanno ricevuto la benedizione della musica. Come uscire in mare e vedere i delfini



Ieri, 17 giugno, Skunk Anansie e i The Murder Capital, il 16 giugno Diodato e gli Echo & the Bunnymen. Aperti da eccellenti pugliesi Larocca e i Red Room.

Oggi, 18 giugno, Tom Morello e i The Cult (con i pugliesi Wepro in apertura).







Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, finanziato a valere sul POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 il futuro alla portata di tutti Asse VI Azione 6.8 realizzato nell’ambito dell’accordo tra Teatro Pubblico Pugliese e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, in collaborazione con Assessorato alle Politiche Giovanili Regione Puglia/ARTI con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e con il contributo di Birra Raffo, birra ufficiale del Medimex, Taranto 2026 XX Giochi del Mediterraneo

via Imbriani 67 – 70121 Bari – 080 5414813 – info@medimex.it



FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE