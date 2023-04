Condividi subito la notizia

Faccio i miei auguri al Sindaco di Maratea nominato Commissario ad acta dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile per gli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco.

Sono convinto che il Sindaco Stoppelli si è già attivato per predisporre a stretto giro il piano degli interventi urgenti, che dovranno essere sottoposti all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, per il soccorso e l’assistenza alla popolazione interessata dagli eventi e per la rimozione delle situazioni di pericolo e per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche.

Il Sindaco sa di poter contare sulla mia personale disponibilità e quella degli altri Parlamentari di Fratelli d’Italia. In questa vicenda è importante la tempestività degli interventi che consentano alla Perla del Tirreno di tornare agevolmente raggiungibile per l’inizio dell’imminente stagione turistica

Potenza, 12 aprile 2023

Sen. Gianni Rosa

