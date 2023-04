Condividi subito la notizia

Nel Museo della Ceramica – Biblioteca Comunale di Cutrofiano proseguono le attività e gli appuntamenti promossi da 34° Fuso Aps in collaborazione con l’amministrazione comunale e i volontari del Servizio Civile. Venerdì 14 aprile alle 18 la Biblioteca ospiterà “Accendere la sirena“, reading tratto da un manoscritto in cerca di editore di Walter Spennato. Attraverso sei racconti, viene narrata la vita di alcuni ospiti della Casa per la Vita di Racale, struttura socio-sanitaria residenziale, che accoglie pazienti psichiatrici stabilizzati, usciti dal circuito psichiatrico riabilitativo. Durante la lettura, l’autore “estrae” (come un mago dal cilindro) alcune opere di Giorgio Di Palma, ceramista celebre a livello internazionale per i suoi “oggetti inutili”. Spennato, inoltre, leggerà un racconto scritto su un “bugiardino” e mostrerà al pubblico alcuni autoritratti realizzati dagli ospiti per il progetto di arte pubblica “Questo non è un poster”.

Mercoledì 19 aprile alle 17:30 spazio alle letture ad alta voce per famiglie con bambine e bambini da 3 a 6 anni a cura di Osservatorio 06 – gruppo informale di bibliotecarie e lettrici volontarie impegnate nella promozione del programma nazionale Nati per leggere. Venerdì 21 aprile alle 17 ritorna l’appuntamento mensile con la rassegna “Lettori tutto l’anno” dedicato ad Hans Christian Andersen, uno dei più celebri autori di fiabe, nato il 2 aprile 1805 a Odense in Danimarca. Al centro dell’incontro “Il soldatino di stagno“, una fiaba senza tempo sul coraggio derivato dall’amore. Dopo la lettura, le bambine e i bambini saranno invitati a illustrare il momento della fiaba che più li ha commossi. Martedì 25 aprile alle 10, in occasione della Festa della Liberazione, la Biblioteca parteciperà, insieme alle istituzioni e alle Tessitrici di Cutrofiano, al corteo commemorativo che si snoderà per il centro storico, fino a raggiungere il Parco delle Rimembranze. Qui, innanzi al Monumento ai caduti, oltre al rito consueto della deposizione di una corona d’alloro in ricordo delle vittime di tutte le guerre, verrà presentata l’installazione di papaveri rossi realizzati all’uncinetto dal gruppo informale di signore solerti e laboriose che, una volta a settimana, sceglie di incontrarsi in biblioteca per scambiarsi idee e cooperare alla creazione manuale di un’opera da donare alla comunità. Giovedì 27 aprile alle 19 le Scuderie di Palazzo Filomarini ospiteranno l’incontro “La Resistenza del popolo salentino” con il dantista, filosofo e scrittore Giovanni Leuzzi.

Durante il mese si alterneranno eventi e appuntamenti fissi Knit tea – tessere in biblioteca, un’occasione per riconquistare un tempo di lavoro rallentato attraverso il dialogo e la conversazione su libri e cultura gustando tè e tisane (mercoledì alle 18:30), English for beginners, un corso di inglese per principianti dinamico e interattivo (giovedì alle 10), My fairy books, laboratorio di lettura e di inglese rivolto a bambini di età prescolare (sabato alle 10). Tutte le attività cercano di venire incontro alle esigenze della comunità per vivere gli spazi del polo Biblio-Museale di Cutrofiano come luoghi di socialità e incontro dove poter sviluppare interessi e passioni, senza dimenticarne il valore storico-culturale.

Istituito nel 1985 come semplice esposizione di terrecotte tradizionali prodotte in passato dagli artigiani locali, il Museo della Ceramica di Cutrofiano si è arricchito nel tempo attraverso donazioni e acquisti, svolgendo un ruolo importantissimo per la valorizzazione di un’attività che sin dall’antichità ha caratterizzato l’economia locale. Dalla sua fondazione convive con la Biblioteca comunale, in cui esiste una sezione speciale dedicata agli studi sulla ceramica. Suddivisa per tipologie, la collezione abbraccia un arco cronologico che va dal Neolitico al secolo scorso e si compone di quattro distinte sezioni che raccolgono materiale ceramico e strumenti di lavoro proveniente dal territorio di Cutrofiano e da altri centri vicini.

Info e prenotazioni

0836512461 – museobibliotecacutrofiano@gmail.com

