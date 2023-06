Condividi subito la notizia

“CAMBIAMENTI CLIMATICI, TRANSIZIONE ENERGETICA E DIGITALIZZAZIONE: NUOVI MODELLI DI ADATTAMENTO, GESTIONE E SVILUPPO DELLE AREE COSTIERE DEL MEDITERRANEO”

Matera 21-23 Giugno 2023

La Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata ed il Gruppo Nazionale per la Ricerca sull’Ambiente Costiero, congiuntamente alla Lega Navale Italiana – Sezione Matera Magna Grecia, la Società Nazionale di Salvamento e l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, organizzano un Convegno Nazionale a Matera sul tema dei Cambiamenti climatici, transizione energetica e digitalizzazione: nuovi modelli di adattamento, gestione e sviluppo delle aree costiere del Mediterraneo. L’evento è indirizzato a istituzioni, amministrazioni, ricercatori e professionisti operanti sui temi legati agli impatti dei cambiamenti climatici e delle attività antropiche sui territori costieri. Particolare attenzione è rivolta alle tematiche della transizione energetica e della digitalizzazione, nonché alla sicurezza della balneazione e fruibilità sostenibile delle spiagge, così come alla valorizzazione degli ambienti costieri per lo sviluppo del turismo sostenibile, agli interventi di gestione integrata, protezione e difesa delle coste, anche come motori di attrazione, al telerilevamento e monitoraggio costiero. Tutto ciò in una prospettiva che accomuni differenti sensibilità e professionalità, in una visione comune fortemente interdisciplinare e nel quadro delineato dagli obiettivi di sostenibilità tracciati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

