Si rinnova anche quest’anno il tradizionale appuntamento con l’asta dei torelli di razza podolica organizzata dall’Associazione regionale allevatori di Basilicata insieme con l’Associazione nazionale allevatori bovini italiani carne (Anabic). L’appuntamento è per giovedì 18 maggio alle ore 11 presso il centro selezione torelli di Laurenzana (Potenza). Il drappello dei torelli podolici del 27esimo ciclo di prova è composto da 31 soggetti provenienti da 22 aziende distribuite nelle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Matera e Potenza, dei quali due sono allevamenti che per la prima volta conferiscono un torello al Centro Genetico. Di questi torelli usciti dalle prove di performance test, 19 sono stati abilitati alla Inseminazione Artificiale e 8 sono stati ritenuti idonei alla Fecondazione Naturale; tutti saranno presentati all’asta per la vendita e la distribuzione nelle aziende iscritte al Libro Genealogico che vorranno dotarsi di riproduttori di alta genealogia, rusticità e performance produttive elevate. Dal 1996 la razza Podolica dispone di una stazione di controllo situata nel comune di Laurenzana, di proprietà dell’Ara Basilicata, nella quale Anabic effettua le prove di performance test sulla linea maschile di questa razza. Ad oggi sono 988 i soggetti testati presso il centro.

Potenza 16 maggio 2023

