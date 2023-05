Condividi subito la notizia

“Nelle more della definizione dei fabbisogni di assistenza, la Giunta ridetermina i tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni da privati accreditati. Tale rideterminazione prevede un incremento del valore dei tetti di spesa fino al limite della spesa complessiva definita dall’art. 15, comma 14, D.L. 95/2012, ovverosia la somma della spesa per l’assistenza ambulatoriale e l’assistenza ospedaliera per acuti. Le Aziende sanitarie locali devono procedere all’adeguamento finanziario dei contratti con le strutture private accreditate. Ai sensi del Piano Nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA), la Giunta regionale assegna la dotazione finanziaria per l’acquisto di prestazioni da soggetti privati accreditati alle Aziende sanitarie entro il 15 giugno 2023”. È questo il contenuto dell’emendamento che le forze di maggioranza – con la prima firma del Presidente Bardi – proporranno in consiglio regionale in sede di discussione della Legge di Stabilità regionale 2023.

