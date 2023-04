Condividi subito la notizia

“Le tendenze occupazionali per il periodo di aprile 2023 rilevate dall’indagine Excelsior per la Basilicata, in confronto ai dati di un anno fa, sono decisamente positive”.

Lo sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico, formazione e servizi alla comunità Alessandro Galella, spiegando che nel mese di aprile 2023 saranno programmate circa 2.960 entrate; nel 22% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 78% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita).

Le entrate previste nel trimestre aprile – giugno 2023 saranno 11.870.

Il dato che va rilevato, in particolare, è che in 45 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a reperire i profili desiderati; dato questo sul quale sto concentrando tutti i miei sforzi per una formazione professionalizzante e che incroci domanda ed offerta.

I dati positivi – commenta Galella – confermano la giusta direzione e i risultati incoraggianti sui nuovi interventi di politica attiva che la Regione Basilicata sta mettendo in campo. La Basilicata si sta misurando con il cambiamento del paradigma del mercato del lavoro e della formazione. La formazione come strumento principe di politica attiva per l’occupazione, per questo va mirata al fabbisogno delle imprese, uscendo dalla logica dell’offerta dei formatori. Sono convinto che le politiche attive di lavoro sono la vera soluzione per sottrarsi dalle logiche di politica assistenziale, dando opportunità di creare platee di persone qualificate pronte ad accettare nuove prospettive lavorative”

Hits: 1

Correlati