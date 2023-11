Condividi subito la notizia

Venerdì 10 Novembre 2023, presso la sede regionale di Forza Italia Basilicata, si sono tenuti, rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 19:30, l’istituzione del gruppo Forza Italia Giovani Basilicata Superiori e il coordinamento provinciale di Potenza di Forza Italia Giovani Basilicata.

Saluti istituzionali del Coordinatore provinciale di Potenza, Vincenzo Taddei, che ha voluto ricordare ai giovani come siano una risorsa di fondamentale importanza per il partito e ribadire la disponibilità e il supporto nelle varie iniziative che il giovanile intende perseguire.

I lavori sono stati, poi, coordinati dal Coordinatore provinciale dei giovani di Potenza, Michele Nobile.

Nel corso dei lavori, molto partecipati dai militanti e dirigenti del giovanile, recatisi in Via del Gallitello, n.281, da tutta la provincia, si è ribadito come i giovani abbiano ruolo centrale all’ interno del partito e del grande apporto che con le loro idee possono dare alla politica innovativa che la Basilicata deve attuare per combattere la forte emigrazione dei giovani dal territorio.

Sono state programmate diverse iniziative su tutto il territorio provinciale, che avranno luogo nel prossimo mese, volte ad ascoltare i bisogni e le necessità dei giovani, per portare alle istituzioni azioni concrete da mettere in campo e per migliorare la condizione giovanile territoriale. Si prende atto di come il movimento stia ampliando la platea di consensi all’interno delle scuole superiori e ne consegue l’istituzione di un gruppo “ad hoc” con l’intento di affiancare e rappresentare gli studenti nelle dovute sedi istituzionali, questo a dimostrazione della grande attrattività delle idee di cui il movimento stesso è portatore.

(Nell’allegato, in foto il neo gruppo “Forza Italia Giovani Basilicata Superiori” con il Coordinatore provinciale dei giovani di Potenza, Michele Nobile)

Forza Italia Giovani Provincia di Potenza

news matera potenza forza italia giovani provincia di potenza 1

Hits: 19