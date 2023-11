Martedì 14 novembre – Musica, video e cartoon alle Officine Culturali Ergot di Lecce con Mauro Durante, Hermes Mangialardo e Carmine Tundo

Condividi subito la notizia

Martedì 14 novembre (ore 20:30 – ingresso libero) le Officine Culturali Ergot di Lecce, in collaborazione con Coolclub, ospitano l’incontro di presentazione di due nuovi progetti inseriti nella programmazione Puglia Sounds Producers 2023 (Operazione finanziata a valere su Fondo Speciale cultura – Calendario unico regionale 2023). Il primo, già disponibile su Youtube, è Damme La Manu, corto firmato dal regista Joe Adams e dal direttore della fotografia Tom Reeves, prodotto dall’associazione Canzoniere Grecanico Salentino, sull’omonimo brano tratto da “Still moving“, progetto discografico del duo formato dall’inglese Justin Adams e dal salentino Mauro Durante che racconterà la genesi del progetto musicale e l’idea del video. Il secondo, proiettato in anteprima assoluta e lanciato online dal 15 novembre, è Ritorno a via Coramari: un cortometraggio cartoon in stop motion dell’artista Hermes Mangialardo con musiche della band La Municipàl, guidata dal cantante, musicista, compositore e produttore Carmine Tundo, che coniuga l’intelligenza artificiale al disegno dal vero in una soluzione di continuità non percettibile dallo spettatore. Ingresso libero. Info coolclub.it.

Per Damme La Manu i due giovani artisti under 25 Joe Adams e Tom Reeves, che hanno collaborato in alcuni progetti nel corso degli ultimi sette anni, si sono imbarcati in questo viaggio tra Milano e Londra. Il film esplora il tema della resilienza giovanile nel cuore delle due città, tra i navigli e il Tamigi, indagandone le differenze culturali e le similitudini, mettendo in luce la passione, la solidarietà e la forza della gioventù multiculturale. La colonna sonora perfetta di questo spaccato, in cui il contatto, la libertà di movimento, il darsi la mano tra i giovani cittadini del mondo sono la risposta a ogni barriera politica e culturale, è il brano Damme La Manu tratto da “Still moving”, progetto discografico di Justin Adams e Mauro Durante, pubblicato da Ponderosa Music Records con il sostegno di Puglia Sounds Record, vincitore dei Songlines Music Awards 2022 come miglior album fusion, esaltato dalla critica internazionale e ospite di numerosi festival tra Europa, Stati Uniti, Isola Reunion, Australia e Nuova Zelanda.

Con Ritorno a via Coramari la band La Municipàl festeggia i dieci dall’uscita del primo singolo Via Coramari. L’esperienza nasce nel 2013 in una maniera bizzarra, Carmine Tundo dopo aver litigato con la ragazza, decide di scriverle una canzone e di farle un regalo per riconquistarla. È un grande fan di Hermes Mangialardo e lo contatta per realizzare un videoclip che raccontasse la storia d’amore a distanza dei due personaggi. Un videoclip innovativo “a 88 mani” fatto di centinaia di fogli tenuti in mano da tante persone che nel montaggio diventano un’animazione. Dieci anni dopo la band, che si è affermata nel panorama indie pop italiano con quattro album in studio e numerosi tour in Italia e all’estero, e il cartoonist, produttore di animazioni e videoclip, visual artist e 3D mapper, decidono di raccontare con un cortometraggio una nuova storia d’amore ma anche la storia della band, il tutto con una tecnica sempre in stop motion (come il progetto originario) ma con le nuove tecnologie e con il supporto dell’Intelligenza artificiale.

