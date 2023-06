Condividi subito la notizia

il pilota martinese Antonio Giovinazzi

“Aspettando Le Mans” è il tema di una serie di eventi che si svolgeranno nell’arco di questa settimana a Martina. Sono i giorni che precedono la corsa automobilistica 24 ore di Le Mans che vedrà impegnato il pilota martinese Antonio Giovinazzi con la Ferrari. Il cavallino rampante torna su quel circuito dopo mezzo secolo.

Fra le iniziative in programma, giovedì 8 giugno alle ore 18.00 a Palazzo Ducale si svolgerà il convegno sul tema “La storia della 24H di le Mans” con l’intervento di Cesare Fiorio, famoso direttore sportivo, figura di spicco del mondo del motorsport internazionale, particolarmente legato alla Puglia e alla Valle d’Itria, Oronzo Pezzolla componente della Giunta Sportiva ACI e Vincenzo Angelini Assessore allo Sport. In collegamento ci sarà Antonio Giovinazzi. Modererà il giornalista Giuseppe Ancona.

Per seguire il pilota martinese, sabato 10 giugno in piazza XX Settembre, a partire dalle 15.00, sarà posizionato un maxischermo affiancato da alcuni modelli di Ferrari. Altri appuntamenti sono in programma all’Official Fan Club Antonio Giovinazzi, in piazza San Francesco da Paola. Si comincia questa sera alle 19.00 con la proiezione del film “Le Mans ’66 La grande sfida”.

Le iniziative sono patrocinate dall’Assessorato allo Sport del Comune di Martina.

