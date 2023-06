Condividi subito la notizia

Il confronto democratico necessita di essere alimentato attraverso la discussione su temi importanti per la collettività nel suo luogo deputato che è il Consiglio Comunale.

Come consiglieri di minoranza abbiamo chiesto l’urgente convocazione dell’ assise comunale per confrontarci sul futuro del canile di Pisticci, sulla annosa questione del ” parcheggio” di via Togliatti a Marconia, sull’ ecocentro a Pozzitello e sul nuovo bando di raccolta e smaltimento rifiuti, sul futuro della caserma dei carabinieri nell’ex edificio dell’agenzia delle entrate, sullo stato dell’arte della costruzione della nuova caserma dei Vigili Del Fuoco, sulla chiusura del Centro diurno per minori.

Riteniamo giusto affrontare queste problematiche in Consiglio per dare la giusta informazione ai cittadini e per sollecitare la maggioranza a intervenire prontamente nella risoluzione di questioni rilevanti per il territorio.

I consiglieri comunali

Vito Anio Di Trani

Pasquale Domenico Grieco

Giuseppe Miolla

Hits: 4