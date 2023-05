Condividi subito la notizia

Il 19 Maggio il Dipartimento Jonico dell’Università di Bari ospita oltre 20 esperti dello studio della genetica medica

Il prossimo 19 Maggio presso la ex Caserma Rossarol di Taranto, sede del Polo Jonico dell’Università degli studi di Bari, si terrà il Convegno “La Genetica Medica in Puglia e Basilicata: insieme per guardare al futuro” promosso dall’equipe dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto formata dai genetisti Maria Cristina Nuzzi, Angelo Cellamare, Paola Casieri, Marialuisa Valente, Paola Caforio e Luigi Antonio Greco.

Il convegno si inserisce in un programma di attività formative promosse dalla Sezione Regionale SIGU (Società Italiana di Genetica Umana) per Puglia e Basilicata, ponendosi come obiettivo quello di affrontare tematiche che definiscono il ruolo e le attività della Genetica Medica in epoca prenatale, in ambito oncologico e nel percorso diagnostico delle patologie del neurosviluppo su base genetica. Oltre venti esperti dello studio della genetica medica parteciperanno ad un momento di confronto tra le diverse realtà cliniche e di laboratorio con lo scopo di meglio uniformare, in linea con le linee guida nazionali e internazionali, i percorsi diagnostici.

“Nel corso del triennio di coordinamento della sezione Regionale SIGU Puglia e Basilicata, a me affidata a partire dal 2023, questo è il primo evento che riunisce le Genetiche delle due Regioni. Questa è l’occasione per riprendere le tematiche temporaneamente lasciate in sospeso per la pandemia. Molti sono ancora gli obiettivi da perseguire e il confronto costante e costruttivo tra gli operatori del settore è l’approccio vincente” – dichiara la Dr.ssa Maria Cristina Nuzzi che il 19 maggio introdurrà i lavori del convegno.

Il convegno è patrocinato da Regione Puglia, Comune di Taranto, ASL di Taranto, SIGU, Ordine dei Biologi Puglia–Basilicata e Ordine dei Medici della Provincia di Taranto.

Per maggiori dettagli sull’evento è possibile inviare un’email info@qibli.it.

LA GENETICA MEDICA IN PUGLIA E BASILICATA:

INSIEME PER GUARDARE AL FUTURO

19 Maggio 2023

Sala Conferenze Ex Caserma Rossarol

Via Duomo, 238 – Taranto

Dipartimento Jonico – Università degli Studi di Bari

PROGRAMMA

8.00 – Registrazione partecipanti

8.30 – Saluti della Autorità

V.G. Colacicco – Direttore Generale ASL TA

S. Minerba – Direttore Sanitario ASL TA

M. Leone – Direttore Dipartimento Direzioni Mediche ASL TA

N.Ditaranto – Resp. Valutazione Qualità Ricerca – Univ. Di Bari

E. Di Gregorio – Consigliere Regione Puglia

F. Amati – Presidente Commissione Bilancio Regione Puglia

M. Durini – Presidente ONB Puglia e Basilicata

G. Annicchiarico – Coordinatrice CoReMaR

9:00 – Introduzione e Apertura dei Lavori

M. Tampoia

A. Di Gregorio

M. C. Nuzzi

09.20 – Lectio Magistralis: Il Genoma Umano: dalla scienza alla pratica medica

M. Ventura

10.05 – Test genomici: La lezione della Puglia

F. Amati

LA GENETICA IN EPOCA PRENATALE

Moderatori: E. Ponzi – S. Mauro – M. Pisaturo

10.15 Screening prenatali: il modello Puglia

R. Ficarella

10.35 Management dell’NT aumentata: dal dato ecografico alla scelta del test genetico

G. Rembouskos –

10.55 Screening e diagnosi prenatale delle patologie genetiche in Basilicata

D. Dell’Edera

11.15 Discussione

11.30 Coffee Break

LA GENETICA E IL NEUROSVILUPPO

Moderatori: L. De Cosmo – G. Boero – M. Di Giacomo

11.45 Utilità dell’esoma in epoca neonatale

R. Santacroce

12.05 Genetica ed epigenetica nei disordini genetici della Cromatina

G. Merla

12.25 La Genetica delle Epilessie

O. Palumbo

13.00 Discussione

13.30 Lunch

LA GENETICA INCONTRA L’ONCOLOGIA

Moderatori: S. Pisconti –V. Cecinati –B. Pilato



14.30 Predisposizione genetica nei tumori pediatrici

A. Iolascon

14.50 La Consulenza Genetica Oncologica nei tumori eredo-familiari

M. Patruno

15.10 Cancro ereditario della mammella e dell’ovaio (HBOC): BRCA e oltre

N. Resta

15.30 Biologia molecolare nelle patologie oncoematologiche

D. Pastore

15.50 Discussione

16.15 Chiusura lavori

RAZIONALE SCIENTIFICO

Il convegno si inserisce in un programma di attività formative promosse dalla Sezione Regionale SIGU (Società Italiana di Genetica Umana) per Puglia e Basilicata, ponendosi come obiettivo quello di affrontare tematiche che definiscano il ruolo e le attività della Genetica Medica in epoca prenatale, in ambito oncologico e nel percorso diagnostico delle patologie del neurosviluppo su base genetica. Un confronto tra le diverse realtà cliniche e di laboratorio con lo scopo di meglio uniformare, in linea con le linee guida nazionali e internazionali, i percorsi diagnostici.

RESPONSABILI SCIENTIFICI

MARIA CRSITINA NUZZI – DIRIGENTE BIOLOGO, UOC Patologia Clinica – Sezione di Genetica Medica – Ospedale SS Annunziata ASL TARANTO

ANGELO CELLAMARE – DIRIGENTE BIOLOGO, UOC Patologia Clinica – Sezione di Genetica Medica – Ospedale SS Annunziata ASL TARANTO

PAOLA CASIERI – DIRIGENTE BIOLOGO, UOC Patologia Clinica – Sezione di Genetica Medica – Ospedale SS Annunziata ASL TARANTO

MARIALUISA VALENTE – DIRIGENTE BIOLOGO, UOC Patologia Clinica – Sezione di Genetica Medica – Ospedale SS Annunziata ASL TARANTO

PAOLA CAFORIO – DIRIGENTE MEDICO, UOC Patologia Clinica – Sezione di Genetica Medica – Ospedale SS Annunziata ASL TARANTO

GRECO LUIGI ANTONIO – DIRIGENTE BIOLOCO, Servizio di Genetica – Ospedale S. Marco Grottaglie, Taranto

QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITA AFFILIAZIONE E CITTÀ AMATI FABIANO GIURISPRUDENZA Presidente Commissione Bilancio Regione Puglia VENTURA MARIO BIOLOGIA GENETICA MEDICA Professore ordinario di Genetica presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie ed Ambiente dell’Università degli Studi di Bari FICARELLA ROMINA BIOLOGIA GENETICA MEDICA Dirigente Biologo presso UOC genetica Medica, Ospedale di Venere, ASL Bari REMBOUSKOS GEORGIOS MEDICINA E CHIRURGIA OSTETRICIA E GINECOLOGIA Dirigente Medico, vicedirettore dell’UOC MEDICINA FETALE – P.O. DI VENERE Bari DELL’EDERA DOMENICO BIOLOGIA GENETICA MEDICA Responsabile UOD Laboratorio di Genetica Medica ed Immunogenetica Centro di Riferimento RegionalePresidio Ospedaliero “Madonna delle Grazie” – Matera ACHILLE IOLASCON MEDICINA E CHIRURGIA PEDIATRIA Professore Ordinario di Genetica Medica dell’Università Federico II di Napoli MERLA GIUSEPPE BIOLOGIA GENETICA MEDICA Professore Ordinario di Biologia MolecolareDipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie MedicheUniversità di Napoli Federico II PALUMBO ORAZIO BIOLOGIA GENETICA MEDICA Dirigente Biologo, UOC Genetica Medica, Fondazione IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza SANTACROCE ROSA BIOLOGIA GENETICA MEDICA Professore associato in genetica medica presso università degli studi di Foggia PATRUNO MARGHERITA MEDICINA E CHIRURGIA GENETICA MEDICA Responsabile dell’ambulatorio tumori eredo-familiari dell’IRCCS Istituto tumori Giovanni Paolo II RESTA NICOLETTA BIOLOGIA GENETICA MEDICA Professore Ordinario di Genetica Medica presso Università degli Studi di Bari PASTORE DOMENICO MEDICINA E CHIRURGIA EMATOLOGIA Direttore UOC Ematologia ospedale perrino Brindisi

Hits: 1