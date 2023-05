Condividi subito la notizia

Si parlerà di Benessere Equo e Sostenibile, di economia degli stakeholder e di rapporto città/impresaQuesta settimana, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 promosso da ASviS, la Camera di commercio di Taranto, insieme a numerosi partner istituzionali e non profit, organizza nella Sala Resta della Cittadella della imprese due eventi dedicati a diversi temi correlati alla sostenibilità.

Il 18 maggio, dalle ore 9.30 alle 13.00, con Centro di cultura “G. Lazzati” e Rete dei Comuni Sostenibili, ci si confronterà sul significato che hanno oggi l’informazione e i dati in generale. Si ragionerà su come gli strumenti di monitoraggio e di valutazione siano anche e sempre di più strumenti di partecipazione, informazione e condivisione, quindi di cittadinanza attiva. Fra questi c’è il BES – Benessere Equo e Sostenibile, indice multidimensionale che si pone come “antidoto” al riduzionismo valutativo del (solo) PIL, e che dal 2013 l’ISTAT adopera per misurare il benessere della comunità italiana (su scala nazionale, provinciale e urbana). Dopo i saluti dell’on. Gianfranco Chiarelli – Commissario Straordinario della Camera di commercio di Taranto e di Rinaldo Melucci – Sindaco di Taranto e Presidente della Provincia di Taranto, il Key Note Speech è affidato a Linda Laura Sabbadini – Direttrice del Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell’informazione statistica. Seguono gli interventi di Stefano Cervellera – Comune di Taranto, Claudia Sanesi, Segretario generale della Camera di commercio di Taranto; Valerio Lucciarini De Vincenzi – Presidente Rete dei Comuni Sostenibili (online) e le testimonianze dei Comuni di Lecce (online), Manduria, Ginosa, Crispiano aderenti alla Rete dei Comuni Sostenibili. Conclusioni affidate a Domenico M. Amalfitano, Presidente Centro di cultura per lo sviluppo “G. Lazzati” – Taranto, coordina Daniele Nuzzi, Centro di cultura per lo sviluppo “G. Lazzati” – Taranto.

È necessario registrarsi qui per partecipare: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-misurare-per-conoscere-governare-i-processi-secondo-complessita-633529442617

Il 19 maggio, dalle 10.00 alle 13.00, con Centro di cultura “G. Lazzati”, CNEL, Federmanager Puglia, AISEC ed Happy Network, si rifletterà sul nuovo modello d’impresa da valorizzare, in un territorio – quello di Taranto – che, per le sue caratteristiche, è di grande complessità. Il programma prevede, anche in questa occasione, gli indirizzi di saluto dell’on. Gianfranco Chiarelli e del Sindaco Rinaldo Melucci, seguiti dall’intervento online di Enrico Giovannini, Direttore scientifico ASviS. Claudia Sanesi introduce e modera le relazioni di Roberto Pensa, Federmanager; Franco Bernabè, Presidente Acciaierie d’Italia (online); Alberto Felice De Toni, professore ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale – Università degli Studi di Udine – Sindaco di Udine; Eleonora Rizzuto, Presidente di AISEC; Prof. Tiziano Treu (online). Conclude i lavori l’intervento di Domenico M. Amalfitano, Presidente Centro di cultura.

La registrazione è obbligatoria: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-citta-e-le-imprese-un-nuovo-rapporto-nelleconomia-degli-stakeholder-635337510597

Entrambe le iniziative saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Camera di commercio di Taranto.

In allegato i programmi dei due eventi.

