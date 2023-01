Condividi subito la notizia

ASSOCIAZIONE DI COORDINAMENTO IMPRESE DI PESCA LITORALE TIRRENICO LUCANO MARATEA Via Porto 85046 MARATEA (PZ)

Maratea Porto 20/01/2023

Non siamo più in grado di sostenere i rischi, abbiamo scritto a tutti, non riusciamo più a rispettare i criteri di sicurezza per la nostra incolumità.

Il Prefetto si faccia carico dell’organizzazione di un tavolo tecnico per sicurezza portuale, che possa indirizzare la Regione Basilicata, quale ente gestore dell’infrastruttura, ad attivarsi immediatamente per intervenire in somma urgenza.

Lo diciamo da anni si deve immediatamente mobilitare un’azienda di costruzione di opere portuali, ci aspettiamo l’intervento di un “pontone” che cominci a posizionare i “tetrapodi”.

Chiediamo alle Istituzioni di rendersi conto della gravità della situazione.

MANUEL CHIAPPETTA

Portavoce Imprese di pesca Maratea

