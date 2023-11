Di Trani: il governo di centro destra scredita la nostra regione

Condividi subito la notizia

Il governo di centro destra scredita la nostra regione, distrugge la sanità lucana e per superamento del tetto di spesa costringe l’ospedale Miulli a non erogare più prestazioni a favore dei nostri corregionali. Vergogna! Un governo abbandonato, anche se tardivamente, dai suoi componenti, è il caso dell’assessore Merra, abbandona al proprio destino i tanti ammalati , che non vedendo soddisfatte in loco le proprie esigenze, causa liste di attesa lunghissime che si protraggono addirittura al 2025, si rivolgono al vicino ospedale Miulli di Acquaviva delle fonti. La regione Basilicata che poco investe in assunzione di personale sanitario costituito da medici ed infermieri, ed in macchinari tecnologicamente avanzati ha stanziato un budget minimo a favore del Miulli che superato ha indotto l’ente ecclesiastico a chiuderci le porte in faccia. Un governo regionale di presenzialisti, vedi l’onnipresente Assessore Cosimo Latronico pernicioso per il nostro comune visto che non ha impedito ma addirittura sottoscritto, grazie anche all’inerzia del sindaco Albano e dell’assessore Rossana Florio, in data 30/12/2022 un atto di giunta regionale che ci ha privato del finanziamento di sette milioni per la realizzazione del collettamento delle fogne dei villaggi e dei lidi al depuratore di Tamma, e millantatori che

hanno distrutto sanità ed ambiente , niente facendo in un quinquennio per far decollare l’economia lucana. P.S. Si informano i nostri concittadini che presso il nosocomio pugliese non saranno erogate nemmeno visite specialistiche ed esami strumentali già prenotati. Ogni considerazione su di un governo inesistente , per di più deleterio e capace di negarci il sacrosanto diritto alle cure ed alla salute è superflua.

Vito Anio Di Trani

