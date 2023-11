Condividi subito la notizia

“La settimana della Cucina Italiana nel Mondo”, Palazzo Italia Bucarest a lavoro con gli chef lucani

Anche quest’anno, dal 13 al 19 novembre prossimi si terrà “La settimana della Cucina Italiana nel Mondo”, la rassegna tematica dedicata alla promozione della cucina e dei prodotti agroalimentari italiani di qualità, promossa dalla nostra rete di Ambasciate, Consolati, Istituti Italiani di Cultura e Uffici ICE all’estero. Il tema scelto per questa ottava edizione “A tavola con la cucina italiana: il benessere con gusto”, punta a veicolare il messaggio sull’importanza di un cibo buono per il benessere fisico di ognuno e, in particolare, per la dieta degli sportivi, che saranno tra i testimonial di questo ottavo evento. A Palazzo Italia Bucarest si sta lavorando già da tempo per l’evento. Intanto intensificando il programma di incontri con scolaresche romene sull’educazione alimentare e la Dieta Mediterranea. Protagonisti gli chef dell’Associazione Cuochi Italiani presieduta dalla lucana Enza Barbaro. Al centro gli obiettivi di valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche delle Regioni e dei territori italiani, anche a fini turistici; valorizzazione della Dieta Mediterranea quale modello di stile di vita equilibrato; tutela e valorizzazione dei prodotti a denominazione protetta e controllata, unitamente ad azioni di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding; azioni di promozione dei vini italiani per migliorarne il posizionamento sui mercati internazionali; attività di presentazione e internazionalizzazione dell’offerta formativa italiana del settore. “Sono tutti obiettivi che Palazzo Italia – sottolinea Giovanni Baldantoni, presidente – persegue da molti anni sia nella promozione, valorizzazione e commercializzazione dell’alimentare “made in Italia” che nella formazione di chef ed addetti alla ristorazione. In particolare se ne occupa Global School, centro di formazione e qualificazione professionale principalmente per le figure professionali richieste dalla ristorazione, ma che dedica attività anche a donne, giovani appassionati della cucina italiana che partecipano a corsi e alla fine fanno le orecchiette con le proprie mani. La tradizione è la colonna portante della cucina italiana, radicata profondamente nelle diverse regioni d’Italia. Eppure, delle migliaia di piatti regionali, solo pochi sono presenti nei ristoranti, soprattutto al di fuori dei confini del Paese. C’è un tesoro nascosto di ricette dimenticate, pronto ad essere riscoperto da tutti noi, chef, gourmand, appassionati di cucina e influencer di tutto il mondo. Da Palazzo Italia Bucarest verrà un nuovo contributo-sostegno per la candidatura della cucina italiana come patrimonio dell’umanità Unesco”.

