“Si tratta di un atto significativo, la riunione del tavolo di coordinamento del Programma Governo Risorse Idriche con la Regione Puglia e il Governo nazionale, onora un impegno di solidarietà tra Basilicata e Puglia, assunto negli anni trascorsi, a cui ha fatto seguito da parte della Regione Basilicata l’erogazione di milioni di metri cubi di acqua attinti dagli importanti bacini lucani a favore della Regione Puglia, di Acquedotto Pugliese, dei Consorzi di bonifica e dell’ex Ilva”: Così l’assessore all’Ambiente e all’Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, commenta il verbale accordo Governo-Basilicata–Puglia. “L’intesa raggiunta è importante perché sono stati definiti i volumi dell’acqua distribuita in questi anni e poi è stato aggiornato il valore della componente ambientale della tariffa. Da ultimo Acquedotto Pugliese ha riconosciuto circa 40 milioni di euro di debiti assumendosi l’impegno a liquidarli in tempi stabiliti. Un ringraziamento ai due governatori regionali, Michele Emiliano e Vito Bardi, che hanno dato ennesima prova di collaborazione e solidarietà, al ministro Raffaele Fitto, che ha seguito la definizione del tavolo – continua Latronico – e da ultimo alle strutture tecniche che hanno collaborato per supportare il complesso dossier. L’impegno della Regione Basilicata è fare in modo che la risorsa idrica si traduca in un fattore decisivo per lo sviluppo della regione, e la produzione, l’accumulo e la distribuzione dell’acqua, diventino un fattore di sviluppo dell’intero territorio che contribuisce alla produzione di una matrice naturale così decisiva e determinante” conclude l’assessore regionale.









