Nel rispetto del lutto per la morte del piccolo Angelo Patrizio che ha coinvolto la comunità di Casamassella e Uggiano La Chiesa, sono stati annullati e rinviati i primi due appuntamenti della rassegna Finibus Theater previsti giovedì 15 e sabato 16 giugno nel Parco della Fondazione Le Costantine. Nei prossimi giorni saranno comunicate le nuove date. Restano invece confermate le attività del 28 e 29 giugno.

La terza edizione della rassegna Finibus Theater è promossa da Principio Attivo Teatro, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Puglia. In continuità con il percorso intrapreso nelle precedenti edizioni, la manifestazione offre una proposta multidisciplinare capace di abbracciare diversi generi per un pubblico di ogni età.

Spostate a data da destinarsi, dunque, le prime due serate previste giovedì 15 e venerdì 16 giugno con “Arcipelago” di Angelo Facchetti e Francesca Franzè della compagnia bresciana Teatro Telaio (dai 5 anni e per tutti), premiato come miglior progetto agli Eolo Awards 2023 e il laboratorio “Tipi da bosco” a cura dell’attriceCristina Mileti.Mercoledì 28 giugno si parte alle 17:45 con lo spettacolo di narrazione Junchio e la principessa della compagnia Principio Attivo Teatro, scritto da Valentina Diana e interpretato da Silvia Lodi (dai 6 anni e per tutti). Attorno ai clichè che differenziano maschio e femmina si dipana una storia che vede per protagonisti una Principessa tutta rosa con cuscini e pizzi e un Cowboy che ama andare in giro in moto e sparare. Un modo divertente e leggero per affrontare coi bambini e ragazzi la diversità di genere. Alle 19 partirà una Passeggiata nel bosco a cura di Cristina Mileti e Dario Cadei che accompagnerà con attività laboratoriali il giovane pubblico verso lo spettacolo “BanDita“. Alle 20, infatti, la compagnia romana SilviOmbre concluderà la serata con un lavoro di teatro d’ombre che vede in scena l’attore Silvio Gioia. Una banda di dieci dita danza nella luce, un gioco di mani che diventano animali e personaggi. L’ombra incontra la luce, l’immagine incontra la musica. Un vero piacere per gli occhi e per le orecchie.

Giovedì 29 giugnoalle 20:45, infine, appuntamento per i più grandi con lo spettacolo “Mappa dei luoghi selvatici – Poesia per un dove” di Gianluigi Gherzi e Giuseppe Semeraro. Un testo teatrale che gioca con le visioni, i suoni, i ritmi della poesia. È una dichiarazione d’amore per i cammini, i luoghi, le strade, nata dalla necessità di un “dove” da riconquistare. Racconta la fatica del passo, il rischio dell’esplorazione, l’incanto dei paesaggi che costruiscono anima. La poesia diventa fiume, torrente che cerca il meraviglioso selvatico dentro e fuori di noi. Risuona per gli umani, gli animali presenti, per tutti i vegetali e le forme di vita. Un rinnovato abbraccio con il mondo. A seguire sarà offerta una degustazione di vini selezionati da Michele Marangio (Giro di Vino – Lecce).

Info www.principioattivoteatro.it – www.lecostantine.it

Prenotazioni 3386709680 – 3894755191 – 3277372824

