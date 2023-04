Condividi subito la notizia

In occasione del settantesimo anniversario della istituzione dell’Eni, l’A.I.G.A. – Associazione Italiana Giovani Avvocati – sezione di Matera, ha voluto promuovere una riflessione sul significato di questo evento in un frangente, quale quello attuale, in cui il tema dell’approvvigionamento energetico è tornato prepotentemente d’attualità.

Si è colta l’occasione per presentare la biografia del fondatore dell’Eni, Enrico Mattei, scritta dal Prof. Leonardo Giordano e dal titolo: «Enrico Mattei. Costruire la sovranità energetica. Dal gattino impaurito al cane a sei zampe.»

I lavori saranno avviati con i saluti istituzionali del vicepresidente della sezione Materana dell’Aiga, Avv. Daniel Carbone, dell’attuale presidente dell’Ordine degli Avvocati di Matera Avv. Ferdinando Izzo, dell’Assessore regionale all’Ambiente e all’Energia, Cosimo Latronico.

Francesco Paolo Chita, presidente dell’Aiga, introdurrà con una sua comunicazione i lavori e seguirà la recensione del volume da parte dell’Avv. Emilio Nicola Buccico, a seguire l’intervento dell’autore e le conclusioni affidate al Sottosegretario all’Ambiente e all’Energia, Sen. Claudio Barbaro. L’incontro sarà moderato dal giornalista Rossano Cervellera.

Il Presidente della sez. AIGA di Matera

Avv. Francesco Paolo CHITA

