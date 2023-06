Condividi subito la notizia

Il Matera Sassi Lambretta Club Basilicata e il Club Auto e Moto Storiche Matera, associazioni ambedue federate dell’ASI (Automotoclub storico italiano) hanno organizzato per domenica 18 Giugno 2023, la consolidata e attesa “Passeggiata di Primavera”. Questa raggiungeremo il Comune di Craco. L’obiettivo è quello di ammirare l’antico insediamento della vecchia Craco, disabitata a causa di un movimento franoso avvenuto il secolo scorso e diventata una “quinta” cinematografica di importanti produzioni cinetelevisive. Il concentramento di partenza è previsto dalle ore 8.00 con partenza alle 9,15, presso la zona Paip 2, nelle vicinanze dei campi da calcio “Facchetti” nel Comune di Matera. Si conta di arrivare a Craco per le ore 11 del mattino, percorrendo le strade statali e regionali e, una volta nell’abitato, sostare nel centro storico della cittadina.. Qui le moto e le auto (per un totale di circa 25 automobili, 20 motociclette e circa 80 partecipanti) effettueranno una breve sosta per permettere ai partecipanti la visione dell’antico insediamento. Presumibilmente intorno alle 11,00-11,30, la carovana proseguirà alla volta di Pisticci Scalo, per visitare l’azienda Vena e l’annesso Museo. Si procederà, quindi, alla volta di Ferrandina, dove è prevista la sosta per il pranzo. Nel primo pomeriggio la carovana rientrerà a Matera. “Una uscita, sostanzialmente, a pochi chilometri dalla città dei Sassi – hanno detto i presidenti dei due sodalizi Giovanni Scandiffio e Giacomo Dell’Olio – che ci permetterà di conoscere meglio il territorio della provincia di Matera, al quale ci lega una comune tradizione storica, architettonica e antropologica”. Matera 16/6/2023

