Condividi subito la notizia

L’assessore regionale alle Infrastrutture Donatella Merra annuncia l’ultimazione, lungo SS 407 “Basentana”, dei lavori sulla sede stradale e di installazione della barriera spartitraffico tra Calciano e Garaguso. Da mercoledì prossimo tutte le corsie di marcia saranno liberamente percorribili, tra il km 40,320 ed il km 42,220, in quanto la careggiata verso sud era già stata aperta in aprile. Con la conclusione di questi interventi si completa un investimento per oltre 6 milioni di euro. Domani l’assessore si recherà sul posto per inaugurare e aprire al pubblico il tratto interessato, insieme ai rappresentanti dell’Anas.

Entro gli inizi di luglio invece – comunica l’assessore Merra – verranno resi fruibili ulteriori 5 km di strada all’altezza di Ferrandina, tra il km 54,400 ed il km 59,400. Tale intervento copre invece un investimento di oltre 8,2 milioni di euro e riguarda un tragitto complessivo di 9 km, dei quali restano da ultimare 2 km.

Stiamo monitorando e seguendo da vicino tutte le lavorazioni, in stretto contatto con i tecnici Anas, affinché sia garantito il completamento delle opere previste nei tempi stabiliti dai cronoprogrammi. Puntualizziamo infine – ha concluso l’assessore Merra – che per modernizzare e rendere più sicura la SS 407 sono state assentite risorse totali per 210 milioni di euro, per interventi indirizzati ad implementare gli standard di sicurezza e percorribilità dell’arteria, la cui ultimazione è prevista per la fine del 2023”.

Hits: 0