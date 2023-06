Condividi subito la notizia

Per tutta l’estate a Cursi, Castrignano de’ Greci e Corigliano d’Otranto prosegue il ricco programma di “Viva – Tante belle cose“, un progetto pensato per gli over 50 (in particolare vedovi e vedove) che mira al benessere, alla crescita culturale, alla condivisione di conoscenze e talenti.

Nelle sale di Palazzo De Donno a Cursi continua il laboratorio teatrale “La gioia ai giorni” a cura di Alessandra De Luca. I prossimi appuntamenti (21 e 26 giugno – 3, 7, 17 e 31 luglio – 7, 8, 17 e 18 agosto – dalle 17:30 alle 19:30) saranno finalizzati alla realizzazione dello spettacolo finale previsto per sabato 19 settembre. Sin dall’inizio il corso è incentrato sul tentativo di restituire “la gioia ai giorni“, futuri ma anche presenti e passati. Nel percorso formativo proposto il teatro è infatti il mezzo di una comunicazione sociale e allo stesso tempo anche di espressione individuale e di progettazione condivisa. Già nella prima restituzione al pubblico nell’estate 2022, partendo da materiale d’archivio personale (filmini di famiglia, foto, immagini, oggetti legati a un mestiere o a un luogo, ecc) e dal recupero di un patrimonio gestuale e fisico, i partecipanti sono stati coinvolti nel costruire, attraverso gli strumenti e le tecniche della pratica teatrale, la mappa emotiva, sensoriale ma anche storica, culturale, urbanistica, della propria persona e delle comunità di riferimento.

Giovedì 22 giugno (ore 17/20) da Kora – Contemporary Arts Center a Castrignano de’ Greci prende il via anche “Il tombolo è cummare“. Il laboratorio di ricamo (prossimi incontri 29 giugno, 6, 13 e 30 luglio), sarà tenuto da Maria Stampete, maestra di merletto al tombolo della tradizione, che nel 2019 ha ricevuto il titolo di Cavaliere, tra le onorificenze dell’ordine “Al Merito della Repubblica italiana” conferite dal Presidente della Repubblica.

Continua anche il programma de La scuola Viva! sul paesaggio, un laboratorio di riscoperta e radicamento nei luoghi, tra richiami ancestrali e nuovi linguaggi che rientra nell’articolato percorso di socialità e formazione di “Viva”.Giovedì 22 giugno (dalle 17 alle 20) nel Palazzo De Donno a Cursi, venerdì 23 giugno (dalle 17 alle 20) a Kora – Contemporary Arts Center di Castrignano de’ Greci, lunedì 26 giugno (dalle 17 alle 20) al Castello Volante di Corigliano d’Otranto saranno analizzati strumenti utili a costruire i percorsi di visita nel Parco Senza Confini, un progetto di ampio respiro che prevede la realizzazione di un sistema ambientale, culturale, turistico ed ecomuseale diffuso nell’entroterra idruntino, orientato alla ricerca sul contemporaneo e sul paesaggio storico. Quali tappe? Quale segnaletica? Quali competenze sono necessarie per promuovere nuove forme di turismo responsabile sul territorio e incantare occhi distratti con la bellezza del nostro paesaggio?La scuola Viva, partita in aprile, andraà avanti fino alla fine dell’anno con oltre 300 ore di lezioni. Nel corso dei mesi (con una pausa ad agosto) si stanno alternando corsi brevi su aspetti botanici del paesaggio, strategie per la rigenerazione artistica dei luoghi, processi innovativi e partecipativi di gestione dei beni comuni, strumenti per la descrizione digitale dei luoghi, sviluppo di contenuti e tecnologie digitali, didattica museale, comunicazione e promozione turistica. La finalità della Scuola è duplice: formare operatori che supportino i comuni nella valorizzazione turistico-culturale e lavorare sul benessere che viene dalla partecipazione alla vita della comunità.

A Cursi (ogni giovedì alle 18 a Palazzo De Donno, info 3356947305), Corigliano d’Otranto (ogni lunedì alle 15:30 nelle sale del Castello De’ Monti, info 3883620751) e Castrignano De’ Greci (ogni martedì dalle 10 a Palazzo De Gualtieris, info 3494262621) sono attivi gli sportelli informativi settimanali per aderire alla Banca del Tempo. Si tratta di un modo in cui le persone mettono a disposizione il loro tempo per prendersi cura del patrimonio culturale, per aiutarsi nelle piccole necessità quotidiane, recuperando quelle buone abitudini di mutuo aiuto tipiche dei rapporti di buon vicinato, ormai perdute.

Il progetto Viva, pensato per gli over 50 (in particolare vedovi e vedove) e aperto a tutte le generazioni, che mira al benessere, alla crescita culturale, alla condivisione di conoscenze e talenti, è promosso da Ecomuseo della Pietra Leccese, Coolclub, 34° Fuso, Gruppo Fratres di Cursi, Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Lecce e sostenuto dal Bando Volontariato 2019 di Fondazione Con il Sud.

vivailprogetto@gmail.com – 3278773894

Facebook e Instagram @vivailprogetto

linktr.ee/tantebellecose

www.esperienzeconilsud.it/vivatantebellecose

