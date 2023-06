Condividi subito la notizia

Squadra rossoblù di cittadini locali e rifugiati, in campo all’insegna del rispetto e divertimento

Si è svolta lunedì 19 giugno presso la Casa del Volontariato in Via Sicilia a Potenza l’evento di presentazione del progetto Integration League, il torneo dell’inclusione promosso da Lega Pro con il supporto di UNHCR e Project School e il cofinanziamento dell’Unione Europea, nel quale si sfidano squadre miste formate da cittadini locali e da persone rifugiate.

Protagonista del talk “Giocare insieme. Il calcio come modello di integrazione tra rifugiati e comunità locali”, la squadra del Potenza Calcio che vi ha partecipato per la prima volta in questa stagione, affrontando la Virtus Francavilla e Monopoli A e Monopoli B. Una sfida che i rossoblù hanno interpretato, dal 31 maggio scorso, per esprimere i valori dell’integrazione e del divertimento, oltre il risultato maturato in campo: nella prima giornata, sconfitta in trasferta per 14-0 contro la Virtus Francavilla, nella seconda giornata, vittoria casalinga al CS Principe di Piemonte per 4-2 contro il Monopoli B, mentre la terza giornata si giocherà prossimamente contro il Monopoli A.

Sono intervenuti, tra gli altri, il Responsabile Comunicazione & Marketing, Michele Cignarale, e l’allenatore della squadra Potenza Calcio nell’Integration League, Salvatore Troiano. “Abbiamo abbracciato con entusiasmo – hanno dichiarato – il progetto di una squadra che potesse unire il territorio con l’impiego dei cittadini locali e delle persone che hanno lasciato i luoghi di appartenenza. E’ un percorso davvero incredibile e che inorgoglisce tutti noi. Siamo partiti da 30 ragazzi nella fase di scrematura, svolgendo un un lavoro encomiabile. Nei primi allenamenti, in particolare, riscontrata già un livello tecnico importante, base di partenza per il futuro. Superato anche il limite comunicativo, vista la provenienza subsahariana con madrelingua inglese. Al termine delle sessioni di allenamento, tutti contribuivano a ripulire gli spogliatoi e dare l’esempio su come comportarsi dentro e fuori dalle strutture sportive in casa e in trasferta.”

A completare lo staff tecnico, il secondo Michele Gioviale e il preparatore atletico Fabrizio Brindisi. Di seguito l’elenco dei giocatori locali: Simonpietro Pace, Francesco Calvello, Donato Vaccaro, Vito Antonio Coviello, Gennaro Sarli, Domenico De Martino, Gerardo De Luca ed Emilio Dema. Giocatori rifugiati, provenienti dall’Africa, accolti in Basilicata: Francis Lah, Yusupha Fatty, Ousainou Dukureh, Lamin Touray, Alpha Kamara, Tamba Keita, Mamadou Kante, Ousmane Dembele e Michael Chigaemezu Ihezue.

Un plauso dal CSV Basilicata, attraverso l’intervento del presidente Antonio Bronzino, e dal presidente Comitato ARCI Basilicata, Paolo Pesacane. A margine, ricordate le tragedie in mare nelle quali hanno perso la vita cittadini migranti in fuga da fame, guerre ed altre vessazioni atroci.

