Domenica 28 maggio (ore 19 | ingresso libero | prenotazione consigliata 0832246074 – info@ergot.it) alle Officine Culturali Ergot di Lecce con Cartoline da Mondo sorcio prosegue “Di e con – Prove aperte d’autore“, rassegna teatrale ideata e diretta da Giulia Maria Falzea e Osvaldo Piliego.

Francesco Cortese e Ottavia Perrone presentano un esperimento, in forma di lettura, a partire dall’ultima produzione teatrale di ZeroMeccanico Teatro che debutterà il prossimo settembre. In uno scenario ibridato da video game e reality show, si svolge la storia di Lorenzo, quarantenne di provincia alle prese con una vita, a suo dire, anonima e alla disperata ricerca di fama. Attraverso un dialogo serrato con una entità superiore che governa lo show, Lorenzo snocciola le contraddizioni di una intera generazione. È la storia di un riscatto atipico: giusto perché oltrepassa la sua comfort zone e si mette alla prova, sbagliato perché non ha considerato il prezzo da pagare.



ZeroMeccanico Teatro è una compagnia teatrale indipendente con base a Gallipoli. Propone un teatro ibridato da più linguaggi artistici e opera in stretta connessione con la comunità intorno, realizzando festival e rassegne di arte partecipata. Agisce sul territorio pugliese dal 2013 e utilizza l’arte scenica come mezzo trasversale ad altre discipline, in una sinergica contaminazione tra teatro, arte contemporanea e scrittura. Agisce sul territorio attraverso laboratori, produzioni teatrali, festival. Da dieci anni è attivo “MòVimento, laboratori per bambini, ragazzi e adulti”, dal 2017 al 2020 l’associazione cura le rassegne indipendenti ContaminAzioni e Piccole ContaminAzioni. Nell’estate 2021 progetta e cura “Agorart” rassegna esperienziale diffusa per le nuove generazioni, tra centro e periferia. Nel 2021 nasce “Babele, linguaggi contemporanei”, progetto artistico che abbatte le distanze tra artisti, pubblico e spazi urbani attraverso la realizzazione di una rassegna artistica da novembre a maggio e del festival multidisciplinare d’emergenza a settembre. Dal 2019 si occupa della direzione artistica del Gallipoli in Poesia Festival, format del Comune di Gallipoli. Realizza percorsi e progetti in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado.

“Di e con – Prove aperte d’autore” propone cinque progetti inediti e in costruzione, ancora non ufficialmente nati ma, anche se in forma di lettura o prima restituzione, messi alla prova del pubblico. Dopo Marta Trevisi, Simone Miglietta, Riccardo Lanzarone e Giuseppe Semeraro, Francesco Cortese, domenica 11 giugno ultimo appuntamento con “Bandiera bianca” di e con Alessandra De Luca.

