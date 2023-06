Condividi subito la notizia



“Si rende noto che a seguito di un aggiornamento del sistema regionale MyPay potrebbero essersi verificati dei casi di mancata conciliazione tra prenotazioni e pagamenti per prestazioni sanitarie effettuati con canali differenti dal suddetto sistema (es. sportelli bancari, home banking, piattaforma PagoPa, app IO). Il periodo interessato dall’anomalia è quello compreso tra il 15 e il 23 maggio 2023.

Fermo restando che la Asl Taranto sta provvedendo alla risoluzione dell’anomalia riscontrata, l’assistito che – pur avendo pagato quanto dovuto – ha ricevuto il sollecito telefonico, non dovrà tenerne conto e trasmetterà via PEC la relativa ricevuta di pagamento al seguente indirizzo: protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Ci si scusa per il disagio”.

