L’intera comunità tarantina, e non solo, si prepara a rivivere il tanto atteso momento della Settimana Santa e Kyma Ambiente fornirà il suo contributo. Operatori e mezzi impegnati in operazioni di pulizia, raccolta rifiuti e spazzamento per tutelare Confratelli e fedeli nelle processioni dell’Addolorata e dei Sacri Misteri.

La programmazione è stata potenziata, con servizi che vanno ad aggiungersi a quelli quotidianamente svolti. Si parte nella mattinata di giovedì, con spazzamento manuale e meccanico lungo il percorso del pellegrinaggio delle cosiddette «poste», le coppie di Confratelli in visita agli altari della Reposizione, e nelle strade e vicoli della processione dell’Addolorata.

In Città vecchia e zona Borgo (fino alla chiesa di San Francesco) lo svuotamento dei cassonetti ingegnerizzati verrà anticipato alle ore 13:00 del giovedì e del venerdì santo, e non come di consueto nelle ore serali, per non intralciare il percorso delle processioni. In questi due giorni implementata dal primo pomeriggio l’attività di rassetto, spazzamento delle strade, svuotamento dei cestini, che andrà avanti anche dopo il passaggio dei fedeli. Visto il maggior flusso di gente per strada, verranno posizionati ulteriori contenitori per i rifiuti. Inoltre potenziato il rassetto delle aree nei pressi delle postazioni dei cassonetti ingegnerizzati.

Il venerdì santo si inizia alle 5:00 del mattino, con pulizia e rassetto in occasione del rientro della processione dell’Addolorata e per preparare al meglio la città in vista dell’avvio dei Sacri Misteri. Il sabato nuovamente operatori e mezzi al lavoro e poi la domenica di Pasqua due squadre dedicate con spazzatrici meccaniche si occuperanno del rassetto globale di Borgo e Città vecchia.

«Garantiremo decoro e pulizia prima, durante e dopo i riti della Settimana Santa» commenta il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli. «Chiediamo ai tarantini di collaborare e auspichiamo che i visitatori possano godere della città, di vivere la devozione che c’è attorno alle nostre processioni. Al nostro impegno quotidiano, su impulso del sindaco Rinaldo Melucci, associamo questi interventi straordinari pianificati con dedizione verso la città in questi giorni così importanti per tutti noi».

