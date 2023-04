Condividi subito la notizia

Con proprio atto di indirizzo, la Giunta comunale, su impulso del sindaco Domenico Bennardi, ha approvato le nuove linee guida per il progetto di riqualificazione delle aree pertinenti alla Cava del sole “David Sassoli”, con modifiche tecniche migliorative e non sostanziali. In particolare, si è ravvisata la necessità di ridefinire alcuni aspetti progettuali che possano valorizzare il restauro, avendo riguardo allo stato dei lavori, che ha raggiunto una percentuale di avanzamento pari a circa il 10% del totale. In particolare, risultano eseguite alcune lavorazioni di bonifica e ripristino dei muretti a secco di delimitazione del tratturo di San Gregorio. Quindi, in conformità alle disposizioni formalizzate dal sindaco, si effettueranno variazioni per il tratturo di San Gregorio consistenti in: limitazione della pavimentazione in terra stabilizzata, lasciando a vista (ove possibile per la sicura pedonalità del tratturo) le porzioni originali intagliate nella roccia; eliminazione del volume in cemento armato adibito a biglietteria con pertinente servizio igienico e scalinata esterna; eliminazione dei manufatti in acciaio corten e ripristino dei manufatti tesi alla sicurezza ed al ripristino della pedonalità dell’antica tratta viaria mediante i materiali tradizionali. Per l’antico apiario di Grotta del Sole è previsto: restauro del piccolo comprensorio monumentale eliminando i manufatti in acciaio corten e adottando esclusivamente le tecniche ed i materiali tradizionali; ricollocazione sulla vasca terminale della cisterna della copia identica del mascherone decorativo (improvvidamente depredato), offerto all’amministrazione comunale dalla società Antros snc. Sono previsti anche interventi di mitigazione a salvaguardia dell’ambiente naturale incluso nella rete europea di aree naturali protette “Natura 2000” denominato Zsc (Zona speciale di conservazione) “Gravine di Matera” con: diminuzione della intensità luminosa artificiale; installazione delle Bat box; comunicazione bilingue delle norme di comportamento all’interno del parco. Infine, interventi per ampliamento della capienza ed adeguamento della mobilità interna: allargamento della rampa di accesso pedonale superiore dell’arena realizzando altresì un percorso pavimentato per soggetti a diversa mobilità, che consenta il raggiungimento del palchetto adiacente alla Grotta del Sole. Infine, interventi di messa in sicurezza di fronti murari e rocciosi incombenti sulla arena.

Hits: 8

Correlati