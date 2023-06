Condividi subito la notizia

Le potenzialità dell’export italiano e dell’attività di imprese italiane in Mozambico – dove l’Italia ha già una buona presenza e si colloca al 3° posto con una quota di mercato export dello 0,8% – sono state illustrate in un meeting promosso dalla Camera di Commercio ItalAfrica Centrale, al quale hanno partecipato Il Presidente Onorario della Camera di Commercio ItalAfrica Centrale, Alfredo Carmine Cestari, l’Ambasciatore della Repubblica del Mozambico Santos Álvaro, la moglie Nisa Isabel Cossa Mondlane Álvaro, la Consigliera dell’Ambasciatore, Sig.ra Alcinda da Costa Salvado. Tra i rappresentanti del settore imprenditoriale italiano Marco Salvadeo – Assolombarda, Logical Job, Gianluca Russo – Q&T srl, Oreste Gualtieri – ISMEG srl, Filippo Umberto Falcin – Evolvere spa, Gaetano Violante – Violante & Partners. Pierluigi Caffini – Sica srl, Gabriele Casali – Real Estate Consulting.

Il maggiore contributo alle esportazioni dell’Italia verso il Mozambico è dato dai prodotti in metallo e prodotti chimici (in particolare fertilizzanti), macchinari, medicinali e preparati farmaceutici. Le principali voci delle nostre importazioni sono: metalli di base preziosi e altri non ferrosi (32%), minerali metalliferi non ferrosi, pietra sabbia ed argilla. Nel 2023 le esportazioni totali del Made in Italy in Mozambico – è stato sottolineato nel meeting – avranno una crescita in valore superiore a quelle raggiunte negli ultimi 10 anni. Solo nel primo bimestre dell’anno l’incremento è schizzato dell’85,4% in più e saliranno nei successivi anni a testimonianza che le ingenti scoperte di gas e l’attuazione delle riforme a livello socio/economico che fin dal 2021 il Paese sta attuando in accordo con il Fondo Monetario stanno dando i risultati sperati.

L’Ambasciatore Santos Álvaro ha presentato le più importanti caratteristiche del Paese sottolineando la sua strategica posizione nel cuore del continente africano, la ricchezza di materie prime ed prodotti maggiormente esportati. L’Ambasciatore ha anche spiegato l’attuale quadro economico e legislativo che il Mozambico offre per attrarre gli investimenti esteri e le regole di maggiore interesse per gli investitori (incentivi, dazi, tassazione etc.). Al fine di attrarre gli investimenti stranieri le autorità locali si stanno adoperando per semplificare le procedure autorizzative e snellire le formalità burocratiche. E’ ammessa la partecipazione straniera al 100% del capitale delle società di diritto locale e utili, dividendi e interessi sono rimpatriabili.

La presentazione è proseguita con l’illustrazione dei settori con maggiore potenziale di crescita per l’esportazione e le aree prioritarie di sviluppo. Il supporto degli investimenti esteri è fornito dall’Agenzia governativa per gli investimenti (Agência Para a Promoção de Investimento e Exportações – APIEX). A seguito della presentazione gli imprenditori hanno posto domande a cui l’Ambasciatore ha fornito chiarificazioni con un interessante dibattito tra tutti i partecipanti.

Le aspettative di crescita del Mozambico – ha evidenziato il Presidente di ItalAfrica Alfredo Carmine Cestari – restano positive. Ulteriori settori di possibile interesse riguardano le infrastrutture, il turismo e l’agroindustria. In ambito commerciale, oltre ai macchinari e ai beni strumentali, anche i beni di consumo e il Made in Italy (a partire dall’agroalimentare) presentano buone prospettive di sviluppo con la progressiva crescita del mercato interno. Cestari ha donato ai diplomatici un kit per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici, comprensivo di sistema di stoccaggio dell’energia e materiale necessario alla messa in opera, che verrà installato in una località che designata dallo stesso Ambasciatore. Una nuova iniziativa di ItalAfrica è la promozione del Mozambico sulla piattaforma globaleconomytv.it per favorire il dialogo e la cooperazione tra l’Italia e i paesi del continente africano.

