Condividi subito la notizia

“Quello agitato strumentalmente dalla sinistra nei mesi scorsi si è rivelato uno spauracchio fasullo. Il dato comunicato ieri dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente, infatti, fa tirare un sospiro di sollievo a imprese e famiglie italiane: bollette del gas in calo nei primi mesi del 2023, a gennaio così come a febbraio e a marzo. Occorre sottolineare che questa flessione è legata non solo a fattori internazionali, ma anche all’attenzione del governo Meloni, declinato in misure concrete. Gli italiani possono ora tirare un sospiro di sollievo: grazie alle scelte politiche dell’esecutivo, non dovranno più vivere temere aumenti sconsiderati del prezzo dell’energia”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Rosa, vicepresidente della commissione Ambiente ed Energia di palazzo Madama.

Sen. Gianni Rosa

Hits: 5

Correlati