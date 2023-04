Condividi subito la notizia

IL FESTIVAL “ARMONIA” PRENDE IL VIA CON LA “DOZZINA” DEL PREMIO STREGADa giovedì 25 a domenica 28 maggio i dodici romanzi semifinalisti della 77ma edizione del Premio Strega, il più importante riconoscimento letterario italiano, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega, arrivano nel comune di Presicce-Acquarica, in provincia di Lecce, per la nona edizione di “Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto”. Con il titolo “Per incantamento“, il festival, ideato e organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano e dall’Associazione NarrAzioni, con la direzione artistica di Mario Desiati, proseguirà nel corso dell’estate con altre presentazioni e incontri e con la “prima uscita” del vincitore del Premio Italo Calvino.

La “dozzina” del Premio Strega, il vincitore del Premio Italo Calvino, giovani esordienti, ospiti nazionali e internazionali: anche nell’estate 2023 torna “Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto”. Con il titolo “Per incantamento“, la nona edizionedel festival letterario, ideato e organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano e dall’Associazione NarrAzioni, con la direzione artistica di Mario Desiati, proporrà incontri, presentazioni, appuntamenti inediti e speciali.

Si parte da giovedì 25 a domenica 28 maggio nel comune di Presicce-Acquarica con le autrici e gli autori della dozzina della77ma edizione del Premio Strega. Da sei anni, infatti, il festival Armonia accoglie l’unica tappa salentina dello Strega Tour che porta in giro per l’Italia finaliste e finalisti del riconoscimento letterario promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega. Nei vari attrattori culturali del comune salentino racconteranno i propri romanzi: Silvia Ballestra (“La Sibilla. Vita di Joyce Lussu” – Laterza), Maria Grazia Calandrone (“Dove non mi hai portata” – Einaudi), Andrea Canobbio (“La traversata notturna” – La nave di Teseo), Gian Marco Griffi (“Ferrovie del Messico” – Laurana Editore), Vincenzo Latronico, Le perfezioni (Bompiani), Romana Petri (“Rubare la notte” – Mondadori), Igiaba Scego (“Cassandra a Mogadiscio” – Bompiani), Rosella Postorino (“Mi limitavo ad amare te” – Feltrinelli), Andrea Tarabbia (“Il continente bianco” – Bollati Boringhieri), Maddalena Vaglio Tanet (“Tornare dal bosco” – Marsilio), Carmen Verde (“Una minima infelicità” – Neri Pozza). Sarà presentato anche “Come d’aria” romanzo d’esordio di Ada D’Adamo (Elliot), scrittrice abruzzese, purtroppo scomparsa a 55 anni due giorni dopo l’annuncio della dozzina dello Strega.

Il Festival proseguirà poi per tutta l’estate con varie presentazioni e incontri. Dopo Daniel Pennac e Paolo Rumiz, il piazzale antistante la Basilica Santuario di Santa Maria De Finibus Terrae a Leuca, in collaborazione con il Parco Culturale Ecclesiale de FinibusTerrae, ospiterà la conversazione con un ospite di livello internazionale che sarà annunciato a breve e la cerimonia di consegna della seconda edizione del Premio dedicato al piccolo Alan Kurdi, riservato alle scuole. Sabato 8 e domenica 9 luglio l’atrio di Palazzo Comi a Lucugnano accoglierà invece la prima “uscita pubblica” della vincitrice o del vincitore del Premio Italo Calvino, concorso letterario per testi inediti, e una sezione interamente dedicata ad autori e autrici esordienti curata e coordinata da Mario Desiati, che – durante il festival – dialogherà anche con Paolo Giordano. Non mancheranno altri appuntamenti OFF. Il programma completo sarà svelato nelle prossime settimane sul sito www.festivalarmonia.it.

Armonia è una parola chiave nella poetica di Girolamo Comi. È la natura, i luoghi fisici e metafisici di un autore che, oltre che poeta è stato intellettuale, bibliofilo, amante del Salento; oggi la sua casa e i suoi libri rappresentano un simbolo non solo di Lucugnano e Tricase, ma di tutta la Puglia. Proprio lo Spirito d’Armonia, dunque di bellezza, è il timone che guida i lettori e gli operatori culturali impegnati nella Terra d’Otranto. In questi anni il Festival ha ospitato Daniel Pennac, Amélie Nothomb, Jeffery Deaver,Moony Witcher, Paolo Rumiz, Roberto Saviano, Nicola Lagiogia, i vincitori del Premio Strega Mario Desiati (2022), Emanuele Trevi (2021), Sandro Veronesi (2020), Antonio Scurati (2019), Helena Janeczek (2018) e ancora Fabio Genovesi, Paolo Giordano, Alessandro Piperno, Leonardo Colombati, Walter Veltroni, Chiara Valerio, Edoardo Nesi, Giuliana Sgrena, Gabriella Genisi, Bruno Tognolini, Diego De Silva, Gianrico Carofiglio, Giuliano Sangiorgi, Donatella Di Pietrantonio, Pietrangelo Buttafuoco, Nuccio Ordine, Luca Bianchini, Silvia Avallone, Massimo Carlotto, Federico Zampaglione, Gian Arturo Ferrari, Lia Levi, Giovanni Solimine, Carlo D’Amicis, Chiara Francini, Franco Arminio, Concita De Gregorio, Nadia Terranova, Francesco Gungui, Francesco Carofiglio, Mauro Covacich, Claudia Durastanti, Marco Missiroli, Marcello Fois, Remo Rapino, Lisa Ginzburg e molte altre autrici e autori impegnati in presentazioni, incontri, laboratori e appuntamenti per le giovani e i giovani lettori.

Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto, ideato e organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano e dall’Associazione Narrazioni in collaborazione con tante realtà pubbliche e private, è sostenuto dal Comune di Presicce-Acquarica. Media partner Radio Peter Pan, RadioVenere e Ora Comunica.

Info

www.festivalarmonia.it

3476406614 – info@associazionenarrazioni.it

Hits: 2

Correlati