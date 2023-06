Condividi subito la notizia

L’ampia partecipazione di dirigenti, amministratori locali di Forza Italia e soprattutto di cittadini, il “popolo di Berlusconi”, al Grande Albergo di Potenza per assistere, insieme, alla trasmissione televisiva dei funerali del Presidente, è la più bella testimonianza di affetto che arriva dalla Basilicata. La comunità lucana deve molto a Berlusconi l’artefice della storica svolta politica con la prima Giunta regionale di centrodestra a guida Forza Italia che ha spezzato la lunghissima egemonia del centrosinistra. Gli deve, tra l’altro, l’incoraggiamento a proseguire l’azione di cambiamento avviata in sintonia con quella messa in campo dal Governo nazionale. E’ stata la testimonianza di come Forza Italia Basilicata, consapevole della pesante eredità politica del Presidente, intende procedere unita e compatta per continuare il suo progetto.

