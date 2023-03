Condividi subito la notizia

“Rivolgo le mie congratulazioni al Sindaco Albano e alla città di Pisticci, che si è classificata seconda nel ‘Premio Città Italiana dei Giovani 2023’. Il progetto presentato per sollecitare la partecipazione dei giovani lucani nella società, nell’economia e nelle relazioni culturali è un punto di riferimento per le amministrazioni locali del territorio. I giovani devono avere spazi e opportunità per esprimere il loro protagonismo, la Regione intende sostenere gli sforzi di quanti, dalle istituzioni locali al mondo dell’associazionismo, con le loro iniziative contribuiscono a raggiungere questo obiettivo per il futuro della Basilicata”. È il messaggio che il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha rivolto alla città di Pisticci che si è classificata seconda nel “Premio Città Italiana dei Giovani 2023”.

