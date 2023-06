Condividi subito la notizia

di Giuseppe Coniglio

MAGGIO 1946. DOPO L’ABDICAZIONE DI UMBERTO II, FU AFFRONTATA LA QUESTIONE ISTITU­ZIONALE: MONARCHIA O REPUBBLICA? E NELLO STESSO TEMPO FU FISSATO PER IL 2 GIUGNO LE VOTAZIONI PER UNA ASSEMBLEA COSTITUENTE. LA LISTA DEL PARTITO COMUNISTA ERA GUIDATA DA FAUSTO GULLO CON BIANCO, ANTOLINI, DE FILPO, ZEFOLA, ROSA ANNA SANZA, SCIALPI. L’UOMO QUALUNQUE, GU­GLIELMO GIANNINI, AVEVA COME CAPOFILA FRANCESCO D’ALESSIO, EX GERARCA DEL FASCISMO. LA DEMOCRAZIA CRISTIANA AVEVA IN EMILIO COLOMBO IL SUO INDISCUSSO LEADER. I COMUNISTI ITALIANI INDIPENDENTI SCESERO IN COMPETIZIONE CON LEONE, ARDORE E ANTONIO MENTRE GLI INDIPENDENTI CON MASTROSIMONE, SAPONARA E GALASSO, E QUINDI L’UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE CAPEGGIATA DAL NITTI, CERABONA E REALE E IL PARTITO SOCIALISTA DI UNITÀ PROLETARIA CON DI NAPOLI E TORRIO. CASO ABBASTANZA SINGOLARE LA PARTECIPAZIONE DI DUE LISTE REPUBBLICANE IN APERTA CONFLITTUALITÀ. IL PARTITO REPUBBLICANO VOLLE UN GRUPPO TUTTO SUO CON DORSO, LEVI E DORIA, LA LISTA SOCIALISTA BRUNIANA COMPRENDEVA PASTORE, PIZZONE, MESSINA, VULCANO E CONTILLO. PER CARLO LEVI ERA L’OPPORTUNITÀ DI POTER RIVEDERE I LUOGHI DI CONFINO E RIABBRACCIARE I SUOI CONTADINI. AFFRONTAVA QUELLA COMPETIZIONE CON GRANDE SPERANZA MA QUELLA ESPERIENZA FU ALQUANTO DELUDENTE. IL SUO “CRISTO” NON ERA STATO BEN RECEPITO IN LUCANIA. QUELLO CHE DOVEVA RAPPRESENTARE UN VANTAGGIO SI RILEVÒ IL LATO DEBOLE. IL PRIMO IMPATTO CON LA COMUNITÀ MATERANA ERA STATO TRAUMATICO. SULL’ESITO NON SI FECE ILLUSIONI PERCHÉ LE PRECEDENTI AMMINISTRATIVE AVEVANO DECRETATO LA SUPREMAZIA COMUNISTA E DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA. NEL COLLEGIO POTENZA–MATERA SI OTTENNERO QUESTI RISULTATI: PARTITO COMUNISTA, VOTI 33.360. UOMO QUALUNQUE 22.026. PARTITO REPUBBLI­CANO 7.644. PARTITO DEMOCRISTIANO 80.094. COMUNISTI INDIPENDENTI 1776. ALLEANZA REPUBBLICANA, 5.340. INDIPEN­DENTI, VOTI 5781. UNIONE DEMOCRATICA NAZIONALE, 58.509. PARTITO SOCIALISTA, 41.626. AL PARTITO DEMOCRISTIANO FURONO ASSEGNATI DUE DEPUTATI, MENTRE AL PARTITO COMUNISTA ITALIANO, UNIONE DEMOCRA­TICA NAZIONALE E PARTITO SOCIALISTA ITALIANO, UN DEPUTATO. PER GLI SPOSTAMENTI IN CAMPAGNA ELETTORALE A LEVI FU SCONSIGLIATO DI RECARSI A PISTICCI, CHE POTEVA ASSICURARE OLTRE IL CINQUANTA PER CENTO DI VOTI AL BRUNI E AD ALIANO PREVALSE A GRANDE MAGGIORANZA LA MONARCHIA. CIRCA I DATI RELATIVI AL REFERENDUM, NEL COLLEGIO POTENZA–MATERA LA REPUBBLICA OTTENNE 75032 VOTI IN PROVINCIA DI POTENZA E 32621 A MATERA, TOTALE 107653; LA MONARCHIA, 114038 NEL POTENTINO E 44172 NEL MATERANO PER COMPLESSIVE 158210 PREFERENZE. PISTICCI FU UNO DEI POCHI PAESE DOVE PREVALSERO I REPUBBLICANI.

