L’istituzione delle “strisce blu” in viale Del Tramonto, nella borgata di San Vito, rientra nel più ampio programma di riqualificazione della zona, avviato dall’amministrazione Melucci anche attraverso le periodiche attività di contrasto alla sosta selvaggia e ai bivacchi abusivi, fenomeni purtroppo frequenti durante il periodo estivo.

Lungo l’arteria, nel tratto compreso tra viale Jonio e via Aragoste, sarà applicata la tariffa minima prevista dal servizio di sosta a pagamento: 0,50 euro a ora, dalle 8:30 alle 20:30, solo nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 agosto. Come previsto nelle altre aree dove è attivo il servizio, inoltre, i residenti e domiciliati avranno diritto a un permesso gratuito per la prima auto e ad abbonamenti agevolati per gli altri mezzi familiari.

«Questo provvedimento ci consentirà di razionalizzare la sosta in quell’area – ha spiegato l’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci – mitigando in particolare il fenomeno del parcheggio selvaggio e scongiurando i bivacchi. Dovevamo introdurre uno strumento regolatorio, anche per rispondere alle numerose segnalazioni dei residenti e degli esercenti che lamentavano disagi continui durante il periodo estivo. Il litorale di viale Del Tramonto ha enormi potenzialità, stiamo lavorando anche per trasformarlo in una spiaggia urbana attrezzata, aumentandone l’appeal, e per reperire nuove aree di parcheggio attraverso l’avviso pubblico in corso. In virtù di questa prospettiva, non possiamo abbandonare quell’area all’abuso praticato da molti utenti, evidentemente ignari del fatto che si tratti di un bene di pubblica fruizione che va rispettato e rilanciato».

