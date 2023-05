Condividi subito la notizia

Sono bastati due giorni di intenso lavoro al contrabbassista e compositore Pippi Dimonte per registrare il suo quinto album da leader. Questo avviene tre anni dopo Majara, suo quarto Cd uscito a Gennaio 2020 e che, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, ha ottenuto un discreto successo di critica e di vendite.

Per questo nuovo lavoro il musicista lucano ha scelto uno studio altamente specializzato in registrazioni acustiche: il JambonaLab di Livorno avvalendosi della collaborazione di Roberto Beneventi alla fisarmonica, Francesco Giacalone al clarinetto, Giangiacomo Rosso alla chitarra ed Emiliano Alessandrini alle percussioni. Tutti valenti musicisti di grande esperienza, passione e sensibilità.

Le riprese audio e video in studio sono state curate con la consueta professionalità da Aldo De Sanctis tecnico e titolare del JambonaLab. Il CD conterrà nove tracce, tutte composizioni originali di Pippi Dimonte ed ogni brano sarà di genere e stile diverso: blues, swing, bossanova, klezmer, balkan, turkish, valzer, gypsy, choro… insomma un caleidoscopio di colori e ritmi a conferma della grande vivacità compositiva di Pippi e del suo eclettismo musicale in grado di attingere a sonorità provenienti da ogni latitudine.

Il contrabbasso, sia con l’arco che col pizzicato, è sempre al centro della scena in ogni brano ma viene riservato ampio spazio anche alla fisarmonica, al clarinetto e alla chitarra a dimostrazione della spiccata creatività e capacità di Pippi di saper interagire con tutti gli altri strumenti.

L’album ed il relativo Cd, di cui non si conosce ancora il nome, saranno pubblicati a fine estate e naturalmente ve ne daremo notizia su queste stesse pagine.

Giuseppe “Pippi” Dimonte è un giovane musicista e compositore originario di Bernalda che vive a Bologna. Dotato di grande tecnica e versatilità suona con numerose formazioni jazz e col suo contrabbasso è sempre in giro per concerti in club e teatri sia in Italia che all’estero. Ha suonato in Spagna, Francia, Olanda, Germania, Svizzera, Polonia, Romania, Slovenia ecc. tempo fa anche in Cina. Contrabbassista gypsy fra i più richiesti ha accompagnato i più importanti musicisti del genere jazz-manouche quali Stochelo Rosenberg, Tchavolo Schmitt, Jimmy Rosenberg, Lollo Meier, Antoine Boyer, Brady Winterstein, Adrien Moignard, Sebastien Ginieux, Fanou Torracinta, Duved Dunayevsky, Tolga During, Adrien Marco, Giangiacomo Rosso, Dario Napoli ecc. Diplomato in Contrabbasso Classico (VO) ha studiato al Conservatorio “E. Duni” di Matera ed al Conservatorio “GB. Martini” di Bologna. A 17 anni è già compositore iscritto alla SIAE dove deposita i suoi primi lavori. Ha pubblicato 4 album con composizioni proprie dove il basso elettrico o il contrabbasso sono i protagonisti indiscussi di tutte le tracce: Morning Session (2014), Hieronymus (2016), Trio Mezcal (2018), Majara (2020).

Nel 2010 è fra i vincitori del Concorso Basilicata Pop Basilicata Rock con residenza artistica al CET di Mogol; Nel 2012 viene chiamato a suonare nell’Orchestra Nazionale dei Conservatori diretta da Franco Piersanti per uno spettacolo con il regista Nanni Moretti voce narrante;

Nel 2015 con il suo Pippi Dimonte 5tet è terzo classificato al Festival Nazionale dei Conservatori di Frosinone

Nel 2016 con il brano Neukolln (dall’album Hieronymus) vince il Premio Best Composition al Sibiu Jazz Festival (Romania) e sempre nello stesso anno il Premio Best Instrumentist (Contrabbasso) al Festival Jazz in the Park di Cluj-Napoca (Ungheria); Nel 2019 con il suo Trio Mezcal è tra i finalisti ai Talent Awards del Montreux Jazz Festival (Svizzera);

Nel 2022 è fra i vincitori del Concorso AIR – Artisti in Residenza presso l’Istituto Italiano di Cultura a Cracovia (Polonia).

Basta digitare il suo nome su Google e YouTube per leggere recensioni e articoli che lo riguardano o ascoltare e visionare i numerosi video che lo vedono protagonista sia come leader sia come sideman. Ovviamente è presente anche su Facebook e su www.pippidimonte.com la sua HomePage

Hits: 1