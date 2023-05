Condividi subito la notizia

Universa Musica, l’associazione formata dall’Università degli studi della Basilicata e dai due Conservatori lucani di Potenza e Matera, che opera da otto anni, avvalendosi della collaborazione di Basilicata Concert Society, Geobas e del supporto logistico del ConUnibas, ha organizzato la rassegna “Musica in Ateneo”, un ciclo di concerti con due appuntamenti al mese, uno nel Campus di Macchia Romana di Potenza, l’altro nel Campus di Matera, che vedrà protagonisti gli studenti dei Conservatori di Potenza e di Matera. Il primo evento in calendario è per mercoledì 24 maggio, a Potenza, nel Campus di Macchia Romana, nella sede del Consorzio ConUnibas (ore 18), con il Trio Spectrum composto da Gabriele Caivano, Nicolas Lepore, Alfredo Barberio. Un insolito trio di fisarmoniche ci farà scoprire questo fantastico strumento attraverso un programma accattivante che metterà in risalto le qualità timbriche e la poliedricità del Bayan. Il secondo appuntamento invece si terrà nel Consorzio ConUnibas di Matera, nel campus in via Lanera, giovedì 25 maggio (ore 18). Quattro i protagonisti dell’evento “La musica da camera: Francia e Spagna tra ‘800 e ‘900”, Elisa Calabrese (flauto), Nicoletta Liccese (chitarra), Daniele Montemurro (chitarra), Nunzia Pizzulli (voce). Tre formazioni cameristiche formate dagli studenti del Conservatorio di musica “Duni” di Matera che ci accompagneranno in questo viaggio a cavallo tra culture e secoli diversi, legati dalla profonda mutazione e sperimentazione nella composizione musicale. Per entrambi gli eventi l’ingresso è gratuito.

Hits: 7