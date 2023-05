Condividi subito la notizia

Blur ‘The Narcissist’

Dopo 8 anni i Blur pubblicano il loro primo album in studio dal titolo The Ballad of Darren, con 10 nuovi brani, il 21 luglio su etichetta Parlophone.



Il primo brano ‘The Narcissist’ è fuori ora, guarda il visualizer https://www.youtube.com/watch?v=5Gr8Z3rUeJM



Prodotto da James Ford e registrato allo Studio 13 a Londra e nel Devon, The Ballad of Darren é il nono album in studio della band,

il loro primo dopo il successo in classifica di The Magic Whip del 2015, con la cover del fotografo britannico Martin Parr.

Damon Albarn dice: “Questo è un album di assestamento, una riflessione e un commento sul punto in cui ci troviamo ora”.

Graham Coxon dice: “Più invecchiamo e più ci arrabbiamo, diventa sempre più essenziale che ciò che suoniamo sia carico della giusta emozione ed intenzione. A volte un semplice riff non basta”.

Alex James dice: “Per far durare una relazione a lungo termine con un qualche significato, bisogna essere in grado di sorprendersi a vicenda in qualche modo e in qualche modo tutti noi continuiamo a farlo”.

Dave Rowntree dice: “”È sempre molto naturale fare musica insieme. Ad ogni album che facciamo, il processo rivela qualcosa di nuovo e ci sviluppiamo come band. Non lo diamo per scontato”.

L’annuncio a sorpresa di oggi precede il ritorno della band nel luogo in cui tutto è cominciato, a Colchester, Essex per la loro prima esibizione in assoluto domani 19 maggio al Colchester Arts Centre, che segna l’inizio di una breve serie di esibizioni che vedranno i blur agli Eastbourne Winter Gardens il 21 maggio, a The Halls Wolverhampton il 26 maggio e alla O2 City Hall Newcastle il 28 maggio.

Queste prime date danno il via ad un’estate di attesissimi show live che porteranno Alex James, Damon Albarn, Graham Coxon e Dave Rowntree ad esibirsi di nuovo insieme in tutta Europa nei prossimi mesi con i loro brani iconici e amatissimi dai fan.

Il primo show della band al Wembley Stadium di Londra, sabato 8 luglio, ha registrato il sold out in pochi minuti, mentre un secondo show al Wembley Stadium è stato aggiunto domenica 9 luglio.



La tracklisting di The Ballad of Darren:

The Ballad

St Charles Square

Barbaric

Russian Strings

The Everglades (For Leonard)

The Narcissist

Goodbye Albert

Far Away Island

Avalon

The Heights

